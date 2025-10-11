Vandalen demolierten PV-Anlage mit Schirmständer

Die Polizei fand bei Ermittlungen einen Betonschirmständer. Dieser dürfte wohl aus erhöhter Position auf die Anlage geworfen worden sein. Mehrere Module wurden dabei beschädigt. „Zudem wurden einige Module vermutlich mit Steinen beworfen“, wie die Polizei mitteilt. Der Schaden beläuft sich auf rund 3500 Euro.