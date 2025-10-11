Vandalen demolierten PV-Anlage mit Schirmständer

Mehr als nur ein Lausbubenstreich war eine Beschädigung einer Photovoltaikanlage in Virgen in Osttirol. Die Unbekannten warten einen Betonschirmständer auf die Module und beschädigten diese. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Die Unbekannten dürften zwischen Mittwoch und Freitag zugeschlagen haben. Im Gemeindegebiet von Virgen wurde eine Photovoltaik-Freiflächenanlage ihr Ziel.
Die Polizei fand bei Ermittlungen einen Betonschirmständer. Dieser dürfte wohl aus erhöhter Position auf die Anlage geworfen worden sein. Mehrere Module wurden dabei beschädigt. „Zudem wurden einige Module vermutlich mit Steinen beworfen“, wie die Polizei mitteilt. Der Schaden beläuft sich auf rund 3500 Euro.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Matrei in Osttirol unter Tel.: 059133/7234
