Dieb verpasste einem Polizisten einen Kopfstoß

Ein Ladendetektiv beobachtete den Mann, als dieser in einem Lebensmittelgeschäft Waren mitgehen ließ. Als das Personal des Geschäfts den Ungarn daraufhin anhielt, griff er eine Mitarbeiterin tätlich an. Kurze Zeit später schritt die Polizei ein, aber der Dieb beruhigte sich trotzdem weiterhin nicht. Ganz im Gegenteil: Er sprach gefährliche Drohungen aus und verpasste einem Beamten einen Kopfstoß.