Dieb verpasste einem Polizisten einen Kopfstoß

In der Elisabeth-Vorstadt in Salzburg wurde am 9. Oktober ein Ungar bei einem Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft erwischt. Der 40-Jährige wehrte sich beim Einschreiten der Exekutive mit einem Kopfstoß.
Ein Ladendetektiv beobachtete den Mann, als dieser in einem Lebensmittelgeschäft Waren mitgehen ließ. Als das Personal des Geschäfts den Ungarn daraufhin anhielt, griff er eine Mitarbeiterin tätlich an. Kurze Zeit später schritt die Polizei ein, aber der Dieb beruhigte sich trotzdem weiterhin nicht. Ganz im Gegenteil: Er sprach gefährliche Drohungen aus und verpasste einem Beamten einen Kopfstoß.
Der Polizist wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Im Anschluss nahm man den Täter fest und brachte ihn in die Justizanstalt Salzburg. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft mehrfach angezeigt.
