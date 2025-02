Ätna-Touristen ignorieren Behördenwarnungen

„Ich habe viele Fotos und Videos von Menschen gesehen, die sich gefährlich nahe an der Lava-Front aufhielten, sogar beim Skifahren“, sagte Carlo Caputo, der Bürgermeister von Belpasso, einer Ortschaft in der Nähe des Vulkans. „Das ist zwar visuell beeindruckend, aber auch sehr gefährlich, da die Lava in Wechselwirkung mit dem Schnee explosiv ist“, betonte Caputo.