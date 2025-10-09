Neustart ohne Euphorie: ÖVP kürt Zarits zum Chef

Finanzieller Druck nach Wahlschlappe im Jänner

Finanziell steht die ÖVP nach den Wahlverlusten mit rund 300.000 Euro weniger Parteienförderung pro Jahr unter Druck. Inhaltlich setzt Zarits auf Gemeindepolitik, Transparenz und wirtschaftliche Fairness. „Eine gute Lösung“, meint Wirtschaftsbund-Chef Peter Nemeth, der nach dem Wahldebakel auf die Ablöse von Sagartz drängte. „Einziger Nachteil ist, dass Zarits nicht im Landtag sitzt. Dafür braucht er jetzt die Unterstützung von allen“, so Nemeth. In der Partei herrscht jedenfalls nüchterne Geschlossenheit: Eine Alternative zu Zarits gibt es derzeit nicht. Die Erwartungen sind hoch.