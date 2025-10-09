Vorteilswelt
14 Diebstähle

Zwei Jahre Gefängnis für einen Schmuck-Dieb

Salzburg
09.10.2025 15:32
Ein Deutscher (37) verübte bereits im Jahre 2020 insgesamt 14 Diebstähle  und stahl dabei wertvollen Schmuck aus Wohnungen und Häusern – unter anderem bei einer Salzburger Pensionistin. Nach einem Geständnis wurde er am Donnerstag nicht rechtskräftig verurteilt.

0 Kommentare

Ein Geständnis legte der Angeklagte bereits beim ersten Verhandlungstag Mitte Juli im Salzburger Landesgericht ab: „Ich habe diese Taten begangen und es tut mir leid.“ Laut Anklage geht es um insgesamt 14 Trickdiebstähle, die im Jahr 2020 verübt wurden. Der deutsche Angeklagte (37) und Komplizen schlüpften in die Rollen von Mitarbeitern, beispielsweise einer Telekommunikationsfirma und verschafften sich so Zugang zu Wohnstätten in ganz Österreich.

Während einer der Täter Wartungsarbeiten vortäuschte, suchte der andere nach Wertsachen. Besonders wertvolle Beute machten sie in der Wohnung einer Salzburger Pensionistin: mit Schmuck und Juwelen um etliche Tausend Euro.

Das nicht rechtskräftige Urteil wurde am Donnerstag verkündet: zwei Jahre unbedingte Freiheitsstrafe. 

Antonio Lovric
