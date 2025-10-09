Zwei Jahre Gefängnis für einen Schmuck-Dieb

Ein Geständnis legte der Angeklagte bereits beim ersten Verhandlungstag Mitte Juli im Salzburger Landesgericht ab: „Ich habe diese Taten begangen und es tut mir leid.“ Laut Anklage geht es um insgesamt 14 Trickdiebstähle, die im Jahr 2020 verübt wurden. Der deutsche Angeklagte (37) und Komplizen schlüpften in die Rollen von Mitarbeitern, beispielsweise einer Telekommunikationsfirma und verschafften sich so Zugang zu Wohnstätten in ganz Österreich.