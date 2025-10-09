Kolesnikowa schreibt rührenden Brief an Vater

Kolesnikowa führte Proteste gegen Lukaschenko an

Kolesnikowa war 2020 prominente Anführerin der Proteste gegen Lukaschenko nach einer weithin als gefälscht kritisierten Präsidentenwahl. Sie wurde im September vor fünf Jahren festgenommen und zerriss beim Versuch, sie außer Landes zu bringen, ihren Pass. Wegen angeblichen Versuchs einer illegalen Machtübernahme wurde sie zu elf Jahren Haft verurteilt. Seit Februar 2023 gab es nach Angaben ihrer Angehörigen keinen Brief mehr von ihr.