Nun ist es fix! Dornauer bekämpft Parteiausschluss

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Tirols ehemaliger SPÖ-Chef und nunmehriger freier Mandatar Georg Dornauer beeinsprucht seinen Parteiausschluss, der in der Vorwoche getätigt worden ist. Er beantragt die Einsetzung des Bundes-Schiedsgerichtes. Die „Krone“ kennt alle Details.
An ein und demselben Tag wurde Georg Dornauer in der Vorwoche von der Tiroler SPÖ sowohl aus dem Klub als auch aus der Partei ausgeschlossen – weil er gegen die selbst ausgehandelten Regeln verstoßen habe. Am Tag darauf holte er ordentlich zum Gegenschlag aus und legte spannende Daten und Fakten auf den Tisch. Die „Krone“ berichtete ausführlich.
„Es war nie ein Schaden im Raum stehend“
Die Frage, ob er gegen den Parteiausschluss vorgehen werde, ließ er damals noch unbeantwortet. Er sagte dazu lediglich: „Der Ausschluss, glaube ich, würde nicht halten – es hat letztlich das falsche Gremium beraten und beschlossen. Es war nie ein Schaden, der unmittelbar abgewendet hätte werden müssen, im Raum stehend. Und man hätte ein Schiedsgericht einleiten müssen, wie das unser Statut vorsieht.“
Es liegt mir viel daran, zu meinem Recht zu kommen.
Georg Dornauer
„Liegt mir viel daran, zu meinem Recht zu kommen“
Nun, nach ein paar Tagen Bedenkzeit, jedoch hat er eine Entscheidung getroffen: Er wird den Parteiausschluss beeinspruchen! „Es liegt mir viel daran, zu meinem Recht zu kommen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Bundesschiedsgericht ein faires Verfahren garantieren wird. Alles andere wird die Zeit weisen“, sagte er im Gespräch mit der „Krone“.
„Unzuständiger und befangener Landesparteivorstand“
Die Endfassung des Einspruches liegt der „Krone“ in Wort und Schrift vor. Daraus werden weitere Details ersichtlich. „Dieser Beschluss ist von einem unzuständigen und befangenen Landesparteivorstand gefasst worden und daher nichtig. Darüber hinaus ist der Beschluss mangelhaft, weil daraus nicht zu ersehen ist, welche Verfehlungen mir vorgeworfen werden“, formuliert der 42-Jährige, „ich beantrage daher die Einsetzung des Bundes-Schiedsgerichtes – und zwar wegen der besonderen Bedeutung und Lage des Falles“.
„Dieses Recht wurde mir vorenthalten“
Und: „Ein weiterer allgemeiner Verfahrensgrundsatz bestimmt das Recht auf Gehör. Verfahrensbeteiligte müssen die Möglichkeit haben, sich zu Vorwürfen und Verfahrensergebnissen zu äußern und ihre Sicht der Dinge darzulegen. Dieses Recht wurde mir vorenthalten. Ich wurde nicht zur Sitzung des Landesparteivorstandes eingeladen, es gab weder eine Tagesordnung noch wurde ich darüber in Kenntnis gesetzt, dass über meinen Parteiausschluss beraten und abgestimmt werden soll“, schildert Dornauer.
Bereits eine erste rechtliche Einschätzung wies – wie ebenfalls berichtet –darauf hin, dass Dornauers Demontage gegen geltende SPÖ-Statuten verstößt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.