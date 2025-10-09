Nun ist es fix! Dornauer bekämpft Parteiausschluss

„Es war nie ein Schaden im Raum stehend“

Die Frage, ob er gegen den Parteiausschluss vorgehen werde, ließ er damals noch unbeantwortet. Er sagte dazu lediglich: „Der Ausschluss, glaube ich, würde nicht halten – es hat letztlich das falsche Gremium beraten und beschlossen. Es war nie ein Schaden, der unmittelbar abgewendet hätte werden müssen, im Raum stehend. Und man hätte ein Schiedsgericht einleiten müssen, wie das unser Statut vorsieht.“