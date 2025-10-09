Gaisberg-Bus fährt im 22-Minuten-Takt

Zell wurde im Salzburg-Derby von Juniors überrannt
Das kommende Wochenende bringt stabiles Herbstwetter samt Sonnenschein – ideales Ausflugswetter! Und deshalb auch verkürzte Bus-Takte auf den Salzburger Hausberg, den Gaisberg.
Der Gaisberg, Salzburgs beliebter Hausberg, wird am Wochenende wohl wieder ein besonders gefragtes Ziel sein. Um eine bequeme Anreise zu ermöglichen, fährt der Gaisbergbus (Linie 151) am Samstag und Sonntag im 22-Minuten-Takt – sowohl ab Mirabellplatz als auch ab der Gaisbergspitze mit zahlreichen Zwischenstationen.
Bei erhöhtem Verkehrsaufkommen kann es zur Sperre der Gaisberg Landesstraße ab der Zistelalm durch die Polizei kommen. „Ich empfehle allen den öffentlichen Verkehr zu nutzen,“ so Gaisbergkoordinator Florian Kreibich.
