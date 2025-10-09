Gaisberg-Bus fährt im 22-Minuten-Takt

Der Gaisberg, Salzburgs beliebter Hausberg, wird am Wochenende wohl wieder ein besonders gefragtes Ziel sein. Um eine bequeme Anreise zu ermöglichen, fährt der Gaisbergbus (Linie 151) am Samstag und Sonntag im 22-Minuten-Takt – sowohl ab Mirabellplatz als auch ab der Gaisbergspitze mit zahlreichen Zwischenstationen.