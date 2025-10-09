Trainer verlässt im Winter Salzburger Westligisten

Seit dem 1. Jänner 2024 ist Christoph Knaus Trainer bei Grünau, nach der Herbstsaison endet seine rund zweijährige Amtszeit. „Christoph wird uns leider verlassen, weil er einen Job hat, der seine Trainertätigkeit bei uns nicht mehr zulässt. Er muss bei seinem Beruf sehr viel reisen“, sagt Grünau-Boss Norbert Bauer zur „Krone“.