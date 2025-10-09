Trainer verlässt im Winter Salzburger Westligisten

Regionalligist Grünau befindet sich ab sofort auf Trainersuche. Der aktuelle Coach Christoph Knaus wird die Walser nach der Herbstsaison verlassen. Aufgrund seines Jobs hat er für seine Tätigkeit keine Zeit mehr.
Seit dem 1. Jänner 2024 ist Christoph Knaus Trainer bei Grünau, nach der Herbstsaison endet seine rund zweijährige Amtszeit. „Christoph wird uns leider verlassen, weil er einen Job hat, der seine Trainertätigkeit bei uns nicht mehr zulässt. Er muss bei seinem Beruf sehr viel reisen“, sagt Grünau-Boss Norbert Bauer zur „Krone“.
Unter Knaus wurden die Grünauer in der Saison 2023/24 Siebter und in der vergangenen Spielzeit starker Fünfter in der Regionalliga West. „Er hat einen sehr guten Job bei uns gemacht“, erklärt Bauer. Die Mannschaft weiß über den Abgang ihres Trainers bereits Bescheid.
Junge Trainer im Fokus
Wie Knaus soll auch der Nachfolger ein junger Trainer sein. Bauer: „Grundsätzlich sind wir für alles offen, aber jüngere Trainer stehen schon im Fokus. Wir werden mit Sicherheit bald eine Lösung finden.“
