Salzburg sucht neue Spender von Blutplasma

Salzburg sei mit dieser Entwicklung nicht allein, einen ähnlichen Rückgang bei den Spenden verzeichne man in ganz Österreich. Sowohl die Zahl der Neuspender als auch die Zahl der Spenden pro Person seien zurückgegangen, betonte Maier. Kam der durchschnittliche Spender früher 15Mal pro Jahr ins Plasmazentrum, sind es mittlerweile nur mehr zwölf Mal pro Jahr. Theoretisch könnte jeder gesunde Mensch 50 Mal pro Jahr sein Blutplasma spenden. Gemeinsam mit Gesundheitslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) und Ärztekammerpräsident Karl Forster appellierte Maier am Mittwoch bei einem Pressegespräch deshalb an die Bevölkerung, sich vermehrt für Blutplasmaspenden zur Verfügung zu stellen. Es gehe dabei auch um solidarisches Handeln in einer Gesellschaft, meinte Gutschi.