„Viele kommen wirklich, weil sie helfen wollen“

Weniger Plasmaspenden wegen Corona-Pandemie

„Auch bei uns sind die Spenderzahlen während der Corona-Pandemie stark eingebrochen und erholen sich nur sehr langsam“, sagt Leonhard Heinzl, der das Plasmazentrum in der Gruberstraße in Linz leitet. Auch in Wels hat die Firma BioLife noch eine Niederlassung in OÖ.