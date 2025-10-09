Salzburger sind besonders fleißige Radfahrer

Fast jeder Haushalt besitzt zumindest ein Fahrrad

Das Potenzial für mehr Radverkehr ist auch im Land Salzburg noch groß. 87 Prozent der Haushalte besitzen zumindest ein funktionstüchtiges Fahrrad. Damit gibt es in Salzburg mehr Fahrrad-Haushalte als Auto-Haushalte. Und mit 42 Prozent sind zweieinhalb Mal so viele Autofahrten kürzer als fünf Kilometer, macht der VCÖ aufmerksam. Zwei Drittel der Autofahrten sind kürzer als zehn Kilometer, eine Distanz, die mit den weit verbreiteten Elektrofahrrädern gut zu bewältigen sind.