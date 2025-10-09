Salzburger sind besonders fleißige Radfahrer

Die Salzburger sind häufiger mit dem Fahrrad unterwegs als der Österreich-Schnitt – das zeigen aktuelle Daten des Verkehrsclubs VCÖ. Und doch ist das Potenzial für mehr Radverkehr noch enorm . . .
Im Bundesland Salzburg werden laut VCÖ-Analyse im Jahresschnitt 13 Prozent der Alltagswege mit dem Fahrrad gefahren. Demnach werden in der Stadt Salzburg sogar 23 Prozent der Alltagswege mit dem Rad gefahren und am Arbeitsweg ist in der Landeshauptstadt das Fahrrad mit 37 Prozent das am häufigsten verwendete Verkehrsmittel. Damit liegt man hierzulande über dem Österreich-Schnitt.
Fast jeder Haushalt besitzt zumindest ein Fahrrad
Das Potenzial für mehr Radverkehr ist auch im Land Salzburg noch groß. 87 Prozent der Haushalte besitzen zumindest ein funktionstüchtiges Fahrrad. Damit gibt es in Salzburg mehr Fahrrad-Haushalte als Auto-Haushalte. Und mit 42 Prozent sind zweieinhalb Mal so viele Autofahrten kürzer als fünf Kilometer, macht der VCÖ aufmerksam. Zwei Drittel der Autofahrten sind kürzer als zehn Kilometer, eine Distanz, die mit den weit verbreiteten Elektrofahrrädern gut zu bewältigen sind.
