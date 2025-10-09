In der Stadt Salzburg startet die Eislaufsaison

Die kalten Tage rücken näher – und mit ihnen beginnt auch wieder die Eislaufsaison in Salzburg. Am 17. Oktober öffnet die überdachte Freifläche in der Eisarena im Volksgarten für den Publikumseislauf.
Im Hintergrund laufen die Aufbauarbeiten für den Eiszauber – die mobile Eisfläche mitten im Volksgarten. Sie soll am 14. November eröffnet werden. Sie soll bis zum Faschingsdienstag (17. Februar 2026) stehen bleiben, die überdachte Eisfläche wird Kuvenflitzern bis zum 8. März zur Verfügung stehen.
So viel kostet Eislaufen in der Saison 2025/26
Erwachsene: Einzelkarte 6 Euro; Einzeleintritt Abendlauf 4,20 Euro; 10er-Block (2 Jahre gültig) 51 Euro; Saisonkarte 102 Euro; Partnersaisonkarte 170,40 Euro
Ermäßigte Tarife: Einzelkarte 3,60 Euro; 10er-Block (2 Jahre gültig) 26,40 Euro; Saisonkarte 68,40 Euro
Mit Salzburger Familienpass: pro Erwachsener 5 Euro; pro Kind 2,20 Euro; Familiensaisonkarte 97 Euro
Schlittschuhverleih: 5,30 Euro
