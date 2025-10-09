In der Stadt Salzburg startet die Eislaufsaison

Im Hintergrund laufen die Aufbauarbeiten für den Eiszauber – die mobile Eisfläche mitten im Volksgarten. Sie soll am 14. November eröffnet werden. Sie soll bis zum Faschingsdienstag (17. Februar 2026) stehen bleiben, die überdachte Eisfläche wird Kuvenflitzern bis zum 8. März zur Verfügung stehen.