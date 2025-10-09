Polizei schnappt Flachgauer Drogendealer (22)
Im Darknet gekauft
Die Polizei nahm nun einen 22-jährigen Mann aus dem Flachgau fest. Die Ermittler sind sich sicher: Er bestellte sich zwischen Februar 2022 und Jänner 2024 über das Darknet verschiedenste Drogen – und verkaufte diese anschließend gewinnbringend weiter.
Laut Polizei machte der Mann insgesamt 95 Online-Bestellungen, er bezahlte diese allesamt mittels Kryptowährungen. Mit der Verkauf der Drogen hat sich der 22-Jährige „seinen aufwendigen Lebensstil finanziert“, heißt es seitens der Polizei.
Der geschätzte Straßenverkaufswert der sichergestellten und gehandelten Suchtmittel beläuft sich auf rund 250.000 Euro. Der Flachgauer sitzt mittlerweile in Haft.
