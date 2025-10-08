Dackdecker stürzt durch Dachluke
In Laufen
Ein österreichischer Dachdecker ist in Deutschland verunglückt und verletzte sich schwer. Der 68-Jährige führte am Mittwochvormittag Arbeiten in einem Rohbau durch und stürzte dabei ab.
Der Mann fiel durch eine offene Dachluke vier Meter in die Tiefe auf eine Betondecke. Laut Polizei verletzte er sich schwer. Er musste aus dem Dachgeschoss mit Hilfe der Feuerwehr Laufen geborgen werden.
Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber in Klinikum geflogen. An der Unfallstelle waren neben zwei Notärzten und eines Rettungsfahrzeugs auch die Feuerwehr Laufen mit zwei Fahrzeugen und acht Mann vor Ort.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.