Eisbullen hatten in Odense schon ein Rad locker

Bus hatte Rad locker

Nach einem intensiven Abschlusstraining am Abend gab es dann für das gesamte Team noch einen kurzen Schreck. Denn am Weg zurück zum Teamhotel hieß es vom Busfahrer plötzlich: „Bitte alle aussteigen. Der Bus ist kaputt“. Der Grund dafür ist kurios, wenn auch leicht erklärt: Ein Hinterrad des Busses löste sich, sorgte für ein starkes Rütteln und beendete die Rückreise vorzeitig. Die restlichen Meter zum Teamhotel am Stadtrand musste die Viveiros-Crew dann zu Fuß absolvieren. Waren das die nötigen Extrameter für den wichtigen Europapokal-Sieg auf der dänischen Insel?