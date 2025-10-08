Einsatz wegen herrenlosem Kajak

Ein abgetriebenes Kajak löste am Mittwoch einen Einsatz aus. Das Paddelboot war in Bad Reichenhall angeschwemmt worden. Doch von einem Besitzer fehlte zunächst jede Spur.
Ein abgetriebenes Kajak versetzte die bayrischen Wasserretter am Mittwochmorgen in Alarmbereitschaft. Das Paddelboot war auf der Saalach zwischen der Luitpold- und der Kretabrücke hängengeblieben.
Weil ein Unfall befürchtet wurde, eilten Rettungskräfte der Tauchergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Bad Reichenhall und der Einsatzleiter der Wasserwacht zum vermeintlichen Unglücksort.
Wie sich herausstellte, hatte ein Holländer im rund 25 Kilometer entfernten Lofer sein abgetriebenes Kajak bereits am Vorabend vorsorglich gemeldet. Die Feuerwehr nahm das Boot mit zu ihrer Wache, wo es später der Besitzer abholte.
