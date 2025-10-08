Verbindung von Schmitten nach Saalbach abgesagt

Jetzt stellte Isabella Dschulnigg, Geschäftsführerin der Saalbacher Bergbahnen, klar, dass das Vorhaben nicht weiter verfolgt wird. Ein Speicherteich sei nicht bewilligt worden. Außerdem sei eine lange Abfahrt auf der Südseite wegen der zunehmend schneearmen Winter mittlerweile unrealistisch. Die Kosten für das Projekt hätten sich zuletzt von 30 Millionen auf 60 Millionen Euro verdoppelt, heißt es.