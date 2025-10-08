Verbindung von Schmitten nach Saalbach abgesagt

Das Projekt wurde lange verfolgt: Jetzt kommt die Liftverbindung von Zell am See nach Saalbach doch nicht. Die Kosten für das Projekt Saalbach XPress verdoppelten sich zuletzt. Hauptgrund für die Absage ist der zunehmende Schneemangel.
Der Lift hätte das Skigebiet Schmittenhöhebahn mit dem Skicircus Saalbach-Hinterglemm, Leogang und Fieberbrunn verbinden sollen. Die Umsetzung wurde zuletzt aber zunehmend unrealistisch.
Jetzt stellte Isabella Dschulnigg, Geschäftsführerin der Saalbacher Bergbahnen, klar, dass das Vorhaben nicht weiter verfolgt wird. Ein Speicherteich sei nicht bewilligt worden. Außerdem sei eine lange Abfahrt auf der Südseite wegen der zunehmend schneearmen Winter mittlerweile unrealistisch. Die Kosten für das Projekt hätten sich zuletzt von 30 Millionen auf 60 Millionen Euro verdoppelt, heißt es.
Von Viehhofen aus wird weiterhin der Ski-Shuttle Wintersportler zur Schönleitenbahn bringen.
