Nach Ohrfeige stach Mann (23) mit Messer zu

Verdächtiger festgenommen

Der Verletzte wurde durch Anwesende erstversorgt und anschließend von der Rettung ins Krankenhaus Tamsweg gebracht. Die Verletzungen konnten ohne operative Eingriffe behandelt werden und sind nicht lebensbedrohlich. Der Beschuldigte wurde festgenommen. Die Einvernahmen der Beteiligten sind noch ausständig. Über das genaue Motiv und die Hintergründe der Tat können derzeit keine näheren Angaben gemacht werden.