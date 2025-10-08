Nach Ohrfeige stach Mann (23) mit Messer zu

Am Dienstagabend gerieten zwei ukrainische Familien im Salzburger Lungau in einen Streit. Dieser eskalierte, als einer der Anwesenden ein Messer zückte und auf einen Landsmann einstach.
Die Auseinandersetzung zweier ukrainischer Familien war zunächst nur verbaler Natur. Ehe der Streit in einer Unterkunft eskalierte. Ein 20-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger verpasste seinem 23-jährigen Landsmann eine Ohrfeige. Der Ältere, der zu diesem Zeitpunkt alkoholisiert war, verletzte den Jüngeren darauf mit einem Messer.
Verdächtiger festgenommen
Der Verletzte wurde durch Anwesende erstversorgt und anschließend von der Rettung ins Krankenhaus Tamsweg gebracht. Die Verletzungen konnten ohne operative Eingriffe behandelt werden und sind nicht lebensbedrohlich. Der Beschuldigte wurde festgenommen. Die Einvernahmen der Beteiligten sind noch ausständig. Über das genaue Motiv und die Hintergründe der Tat können derzeit keine näheren Angaben gemacht werden.
