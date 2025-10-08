Siloballen stürzte auf Fahrzeug: Bauer eingeklemmt

Bis zu 1000 Kilo und mehr können Siloballen wiegen. Für einen Tiroler Landwirt (57) hatte die Arbeit mit den schweren Futterbündeln am Dienstag in Flaurling böse Folgen. Weil sich beim Umladen ein Ballen löste, wurde der Mann eingeklemmt.
Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Unfall gegen 11.15 Uhr. Der Bauer war alleine im Stadel gerade damit beschäftigt, mit einem Hoflader Siloballen umzuschichten. Dabei passierte es: „Ein Ballen stürzte auf den Hoflader und drückte ihn gegen das Lenkrad, wodurch der 57-Jährige eingeklemmt wurde“, schildert die Polizei den Unfallhergang.
Eine Nachbarin hörte die Hilfeschreie des Landwirts und setzte die Rettungskette in Gang. Der Bauer wurde bei dem Unfall erheblich im Bereich des Brustkorbs verletzt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck eingeliefert.
