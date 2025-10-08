Siloballen stürzte auf Fahrzeug: Bauer eingeklemmt

Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Unfall gegen 11.15 Uhr. Der Bauer war alleine im Stadel gerade damit beschäftigt, mit einem Hoflader Siloballen umzuschichten. Dabei passierte es: „Ein Ballen stürzte auf den Hoflader und drückte ihn gegen das Lenkrad, wodurch der 57-Jährige eingeklemmt wurde“, schildert die Polizei den Unfallhergang.