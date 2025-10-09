Feiern Sie mit den Winzern gemeinsam „Adrimarsch“

Nachdem die Erntehelfer mittlerweile eine aussterbende Rasse sind – mit Maschinen werden die Trauben viel schneller von den Reben geschüttelt, als es per Hand machbar ist – besinnt man sich in den einzelnen Gemeinden der alten Tradition. So finden am kommenden Wochenende in Gols im Hof des Weinkulturhauses der „Adrimarsch“ statt. In Illmitz lädt man auf den Hauptplatz zum „Lesahou“. Gefeiert wird nicht mehr mit den Erntehelfern, sondern mit jedem, der kommen möchte.