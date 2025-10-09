Vorteilswelt
Fest zum Ernte-Ende

Feiern Sie mit den Winzern gemeinsam „Adrimarsch“

Burgenland
09.10.2025 11:00
Der Herbst ist da, die Haupternte vorbei. In Illmitz findet am 11. Oktober der „Lesahou“ statt.
Der Herbst ist da, die Haupternte vorbei. In Illmitz findet am 11. Oktober der „Lesahou“ statt.(Bild: Charlotte Titz)

Rund um Gols heißt das Fest nach dem Ende der Lese „Adrimarsch“ oder „Adrimasch“. In Illmitz und Apetlon sagt man „Lesahou“ dazu und in Oggau heißt es „Leikauf“. Egal, wie man es nennt, gemeint ist immer eines: Wenn man statt den Scheibtruhen im Weingarten die eigenen Bäuche füllt! 

Das Fest am Ende der Lesezeit, wenn die Weingärten abgeerntet waren, hatte einen besonderen Stellenwert. Die vielen Erntehelfer, meist eine bunt zusammengewürfelte Schar aus Familienmitgliedern, Freunden und bezahlten Erntehelfern, wurden nach getaner Arbeit – also wirklich, wenn man mit der Lese fertig war – als Dankeschön zum Fest geladen. Da wurde seitens der Winzerfamilie dann nicht gespart: Alles was gut schmeckte kam auf den Tisch, zu trinken gab es natürlich Sturm und Wein. 

Nachdem die Erntehelfer mittlerweile eine aussterbende Rasse sind – mit Maschinen werden die Trauben viel schneller von den Reben geschüttelt, als es per Hand machbar ist – besinnt man sich in den einzelnen Gemeinden der alten Tradition. So finden am kommenden Wochenende in Gols im Hof des Weinkulturhauses der „Adrimarsch“ statt. In Illmitz lädt man auf den Hauptplatz zum „Lesahou“. Gefeiert wird nicht mehr mit den Erntehelfern, sondern mit jedem, der kommen möchte. 

Adrimarsch im Weinkulturhaus Gols 
Ab 16 Uhr werden am 11. Oktober im Hof des Weinkulturhauses Gols diverse Winzer ihre Weine ausschenken und für Gespräche mit den Gästen persönlich zur Verfügung. Musikalische Untermalung und kulinarische Versorgung von Jacky‘s Mühle, sowie ein Kinderprogramm runden diesen feierlichen Tag ab.

Im Golser Weinkulturhaus freut man sich schon auf den „Adrimarsch“ und viele feierwillige ...
Im Golser Weinkulturhaus freut man sich schon auf den „Adrimarsch“ und viele feierwillige Besucher. Am 11. Oktober um 16 Uhr geht‘s los!(Bild: Charlotte Titz)

Lesahou am Illmitzer Hauptplatz
In Illmitz am Hauptplatz gehts schon um 14 Uhr – ebenso am 11. Oktober – los. Hier dreht sich alles um Gaumenfreuden, Schmankerl und a Gaudi rund um den „Ümitza“ Wein und die Gans. Von 14 bis 18 Uhr werden Horst und Janosch – die Zahnlose Nachtigall für Stimmung sorgen, von 18 bis 22 Uhr übernimmt dann Karl Kanitsch mit´n Koarl Blech. Mit dabei sind das Weingut Galumbo, Weinbau Alois & Martin Gangl, das Weingut Günter Gangl, das Weingut Johann & Johanna Gartner und das Weingut Zehentner. 

Nachschlag im Weingut Allacher in Gols
Wer es an diesem Wochenende nicht schafft, am 17. Oktober von 15 bis 22 Uhr laden Michael und Janine Allacher zu ihrem „Adrimarsch“ in ihr Weingut. Bei dem kleinen, aber feinen Erntedankfest gibt es Live-Musik von Andreas Salzer & Michael Hoffmann, hausgemachte, herbstliche Schmankerl und eine Verkostung erster Weine des Jahrgangs 2025.

Junger Wein, gutes Essen und schöne Aussicht wird es bei den Allachers am 17. Oktober geben.
Junger Wein, gutes Essen und schöne Aussicht wird es bei den Allachers am 17. Oktober geben.(Bild: Charlotte Titz)

„Außerdem freuen wir uns auf stimmungsvolle Herbstmoment auf unserer Panoramaterrasse“, machen die Allachers Lust darauf, mit ihnen anzustoßen. 

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Burgenland
