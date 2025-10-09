Greta Lee kämpft sich durch neue Tron-Welt

Schon der Ur-Film von 1982 wurde zum Kult, jetzt erscheint mit Tron: Ares der dritte Teils des beliebten Franchise. Mit dabei: Jared Leto als digitaler Kriegsgott und Hollywoods neuester Export Greta Lee, die in dem Film ihre erste große Hauptrolle ergatterte. Wir trafen sie in Berlin zum Interview.