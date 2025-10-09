„Tron: Ares“

Greta Lee kämpft sich durch neue Tron-Welt

Adabei-TV Clips
09.10.2025 14:13
0 Kommentare

Schon der Ur-Film von 1982 wurde zum Kult, jetzt erscheint mit Tron: Ares der dritte Teils des beliebten Franchise. Mit dabei: Jared Leto als digitaler Kriegsgott und Hollywoods neuester Export Greta Lee, die in dem Film ihre erste große Hauptrolle ergatterte. Wir trafen sie in Berlin zum Interview. 

Weitere Videos
Auch die Models vergangener Jahre durften nochmals posieren.
Models im Interview
Jungbauern: „Die Überwindung war anfangs groß!“
Adabei-TV Clips
Die Familie von Harald Serafin verabschiedete sich am Mittwoch im Wiener Stephansdom mit ...
Bewegender Abschied
Letzter Applaus für „Mr. Wunderbar“ Harald Serafin
Adabei Österreich
Premiere mit Pointen
Scheitz über ORF-Ende: Neue Freiheiten, neue Bühne
Adabei-TV Clips
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf