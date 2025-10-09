Tore und Werbung: Nationalelf bring 11,7 Millionen

Der aktuelle Sponsorvertrag – abgeschlossen Ende 2022 – läuft heuer am 31. Dezember aus. Die Option zur Verlängerung auf weitere drei Jahre wurde fristgerecht genutzt. Offiziell läuft die vielversprechende Kooperation bis Ende 2028.

Das Team im Burgenland stets herzlich willkommen

Einziger Wermutstropfen: Die Nationalmannschaft ist nicht mehr verpflichtet, ein Trainingslager pro Kalenderjahr im Burgenland zu absolvieren. „Dieser Passus ist 2019 unter dem damaligen Tourismuschef und dem zuständigen FPÖ-Tourismusreferenten aus dem Vertrag verschwunden. Wie das passieren konnte, kann bis heute niemand erklären“, heißt es aus dem Landhaus.