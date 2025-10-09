Der Tag, an dem ich selbst gerettet werden musste

Denn dieser persönliche Bericht zeigt, was der Berg wirklich ist: ein ehrlicher Spiegel. Er unterscheidet nicht zwischen Profi und Anfänger, nicht zwischen Erfahrung und Übermut. Selbst wer alles richtig macht, kann in Situationen geraten, die er zuvor für unmöglich gehalten hätte.



Mir geht es darum zu zeigen, dass Fehler Teil des Menschseins sind – auch in den Bergen. Und dass es nichts Größeres gibt, als Menschen, die in solchen Momenten nicht wegsehen, sondern helfen.