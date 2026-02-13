Vorteilswelt
Winterwanderung mit Rodelpartie als Krönung

Tirol
13.02.2026 17:00
Der Obernberger See hat keinen Abfluss und ist derzeit zugefroren. Er entstand nach einem gewaltigen Bergsturz vor rund 8000 Jahren.(Bild: Peter Freiberger)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Der pittoreske Obernberger See im Brennergebiet steht im Mittelpunkt dieser Wanderung für Jung und Alt, zu der es unbedingt die Rodel mitzunehmen gilt. Einkehren kann man dann am Ende der Tour.

Weg vom Trubel und ab in die Idylle“ – so lautet das Motto dieses Ausfluges, der sich vor allem für Familien mit Kleinkindern anbietet. Das Obernbergtal zieht von Gries am Brenner nach (Süd)Westen, unser Ausgangspunkt ist am Talende.

Hier hält man sich südlich, nach wenigen Metern beginnt die Rodelbahn. Diese zieht zunächst recht flach im Wald und dann ansteigend rechts neben der (nicht bewirteten) Unterrainsalm im freien Gelände dahin (hier nicht links zum „Winterweg“) wechseln.

Die denkmalgeschützte Kapelle auf einer Anhöhe auf der Halbinsel.
Die denkmalgeschützte Kapelle auf einer Anhöhe auf der Halbinsel.(Bild: Peter Freiberger)

Daten & Fakten

  • Talort: Obernberg am Brenner (1394 m)
  • Ausgangspunkt: gebührenpflichtiger „Parkplatz Ortsende“ (1439 m) im Talschluss des Obernbergtals
  • Strecke: Rodelbahn, (geräumter) Winterwanderweg
  • Voraussetzungen: keine besonderen Voraussetzungen erforderlich
  • Kinder: ab dem Babyalter
  • Ausrüstung: Rodel, Helm, feste Schuhe, eventuell Grödel
  • Rodeln: ja (ab 11 Uhr erlaubt, Rodelbahn abends bis 24 Uhr beleuchtet)
  • Einkehrmöglichkeit: keine entlang der Strecke; „Alpengasthof Waldesruh“ am Ausgangspunkt, Donnerstag bis Sonntag geöffnet
  • Öffis: Bus vom Bahnhof Steinach direkt zum Ausgangspunkt („Waldesruh“)
  • Höhenunterschied: rund 150 Höhenmeter (Ausgangspunkt – südliches See-Ende)
  • Länge: rund 3,3 bzw. 1,5 Kilometer (Ausgangspunkt – südliches See-Ende bzw. Rodelbahn)
  • Gehzeit: rund 1 1/4 Stunden (Ausgangspunkt – südliches See-Ende im Aufstieg); rund 30 Minuten südliches Seeende – Start Rodelbahn

Es folgen dann zwei Kehren, ehe die Bahn wieder gerade hinauf zum Naturjuwel Obernberger See und dem ehemaligen Gasthof dort leitet. Rechts oberhalb des Sees thronen der Kleine und der Obernberger Tribulaun.

Nun spazieren wir ohne Rodel am Winterwanderweg links vom See praktisch eben weiter zur nahen Kapelle „Maria am See“ auf einer Halbinsel. Die Kapelle kann innen besichtigt werden. Achtung: Hier war es zuletzt stellenweise eisig!

Schon nach wenigen Minuten wandern wir vorbei an urtümlichen Gebäuden der Unterrainsalm.
Schon nach wenigen Minuten wandern wir vorbei an urtümlichen Gebäuden der Unterrainsalm.(Bild: Peter Freiberger)

Anschließend gleichbleibend dahin, rechts an der Infotafel vorbei und im Wald eben neben dem See bis zum Gebäude am südlichen See-Ende („Hinterm See“, 1600 m) – unser Umkehrpunkt. Spannend: Der Wasserstand des Sees unterliegt enormen Schwankungen, er wird unterirdisch gespeist. Derzeit hat er augenscheinlich wenig Wasser.

Entlang derselben Strecke wandern wir dann zurück und rodeln schließlich hinab zum Ausgangspunkt. Die Bahn befand sich zuletzt in sehr gutem Zustand.

Tirol
13.02.2026 17:00
Tirol

