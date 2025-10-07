Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

325 Kinder betroffen

Energiepreise explodieren: Erste Schule sperrt zu!

Wien
07.10.2025 16:24

Trauriges Ende nach 105 Jahren! Eine Wiener Traditionsschule wird wegen  hoher Instandhaltungskosten und explodierender Energiepreise geschlossen. 325 Kinder und 33 Lehrer müssen sich einen neuen Platz suchen. Das 2500 Quadratmeter große Grundstück könnte bei einem Verkauf Millionen einbringen.

0 Kommentare

Im Jahr 1920 gegründet, ist die Volks- und Neue Mittelschule De La Salle in Währing, eine katholische Privatschule der Erzdiözese, eine Institution in Wien. Weltweit ist man mit mehr als einer Million Schülern an insgesamt 79 Standorten die größte Ordensgemeinschaft für Bildung.

Trend hin zu Privat statt Staat hält bei Schule an
Allein in Wien drängen sich mehr als 40.000 Kinder – fast jeder fünfte Schüler – in Privatschulen, weil der Ruf von öffentlichen Einrichtungen immer schlechter wird. Der Trend, besonders in Ballungsräumen, ist ungebrochen.

Doch die Wirtschaftskrise macht offenbar auch hier nicht halt. Nach reiflicher Prüfung müssen die Schulbrüder einen ihrer vier Standorte in Wien schweren Herzens schließen. Betroffen: eben die Volks- und Mittelschule in der Schopenhauerstraße im 18. Gemeindebezirk. Hintergrund ist auch die Wirtschaftskrise. Steigende Instandhaltungskosten, sinkende Anmeldungszahlen (vielen Eltern geht das Geld aus) und seit dem Ukraine-Krieg um 90 Prozent explodierende Energiekosten würden zu dieser Maßnahme zwingen.

Letztes Schuljahr für 325 Kinder und 33 Lehrer. De La Salle muss den Standort in Währing ...
Letztes Schuljahr für 325 Kinder und 33 Lehrer. De La Salle muss den Standort in Währing aufgrund explodierender Kosten und Unwirtschaftlichkeit schließen.(Bild: Krone KREATIV/Instagram/volksschule_dls_waehring, Manhart Eva)
Lesen Sie auch:
Kritik an Ministerium
„Migration ist in unseren Schulen großes Problem“
16.09.2025
Krone Plus Logo
Zahlen verdreifacht
Warum immer mehr Schüler suspendiert werden
28.09.2025

Bei Kindern und Lehrern flossen Tränen
Zur Überbringung der schlechten Nachricht reiste der Provinzial am Dienstag extra nach Wien. Dabei floss die eine oder andere Träne bei Schülern und Lehrern. Denn aus 17 Klassen müssen sich 325 Kinder und 33 Pädagogen sowie rund 13 Mitarbeiter einen neuen Platz suchen. Allerdings bleibt dafür ein Jahr Zeit, erst ab Herbst 2026 ist es so weit. Wie De la Salle versichert, wird das Unterrichtsjahr in Ruhe zu Ende geführt.

Großes Grundstück bei Bauträgern heiß begehrt
Was passiert aber mit dem 2500 Quadratmeter großen Grundstück bzw. ca. 5000 Quadratmeter Nutzfläche? Bauträger würden bei einem allfälligen Verkauf Schlange stehen. Solche Immobilien sind heiß begehrt. Bei den Preisen in Währing wären bei einem Deal laut Experten wohl zehn Millionen Euro drinnen. Geld, das der Orden aber sicher nicht in die eigene Tasche, sondern für den Erhalt der anderen Standorte verwenden würde.

Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
WähringWien
SchuleKinderSchüler
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
10° / 15°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
10° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
9° / 14°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
10° / 15°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
10° / 15°
Symbol bedeckt

krone.tv

Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
130.808 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
130.592 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
115.061 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1517 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1242 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1069 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Mehr Wien
325 Kinder betroffen
Energiepreise explodieren: Erste Schule sperrt zu!
Die Neos reagieren
Jedmayer-Grätzel: „Nichts sagen, ist keine Lösung“
Charme statt Grant
Magazin kürt Wien zur freundlichsten Stadt Europas
„Wie auf Boxsack“
Mann in Wien zu Tode geprügelt: Neun Jahre Haft
Mehr als ein Job
Beim Fonds Soziales Wien unsere Stadt gestalten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf