Energiepreise explodieren: Erste Schule sperrt zu!

Bei Kindern und Lehrern flossen Tränen

Zur Überbringung der schlechten Nachricht reiste der Provinzial am Dienstag extra nach Wien. Dabei floss die eine oder andere Träne bei Schülern und Lehrern. Denn aus 17 Klassen müssen sich 325 Kinder und 33 Pädagogen sowie rund 13 Mitarbeiter einen neuen Platz suchen. Allerdings bleibt dafür ein Jahr Zeit, erst ab Herbst 2026 ist es so weit. Wie De la Salle versichert, wird das Unterrichtsjahr in Ruhe zu Ende geführt.