Nächstes Topresultat für Scherrer in Übersee

Top-6 trotz Sturz

Pech hatte die 17-jährige Bregenzerin Lina Frener. Die Downhillerin vom britischen Norco Race Divison-Team, die in der Quali auf Rang drei gefahren war, lag bei der ersten Zwischenzeit des Juniorinnenrennens ebenfalls auf Rang drei, ehe sie durch einen heftigen Sturz viel Zeit verlor. Danach büßte sie allerdings kaum noch etwas auf Siegerin Aletha Ostgaard (US) ein und holte sich am Ende Rang sechs.