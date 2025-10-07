Igel-Klappe als sicherer Hafen für verletzte Tiere

Die Igelfreunde Leichblachtal haben ein neues Zuhause gefunden. Die Vorarlberger Tierliebhaber helfen Igeln, die verletzt, unterernährt oder verwaist sind. Neu ist das 24-Stunden-Angebot einer Igel-Klappe.
Nach dem notwendigen Auszug aus dem bisherigen Standort beim Salvatorkolleg war die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für die Igelstation in Lochau intensiv – schließlich konnte aber ein passender Standort in der Lindauer Straße 17 gefunden werden. Die neue Station bietet alles, was für die Pflege und Vorbereitung der Igel auf die Rückkehr in die Natur benötigt wird.
Neu ist die Igel-Klappe, die eine 24-Stunden-Notfallversorgung ermöglicht. Hier können verletzte oder verwaiste Igel jederzeit sicher abgegeben werden. Viele der Tiere sind krank, unterernährt oder durch Mähroboter verletzt und benötigen dringend Hilfe. Adele Dornig übernimmt die medizinische Versorgung, Pflege und Betreuung der Tiere. Derzeit werden circa 35 Igel aufgepäppelt. Unterstützt wird das Projekt durch Spenden und freiwillige Helfer und Helferinnen.
Weitere Freiwillige werden übrigens noch gesucht. Wer sich vorstellen kann, gelegentlich bei der Pflege zu helfen, beim Füttern und Reinigen, ist willkommen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.