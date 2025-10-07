Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

24-Stunden-Hilfe

Igel-Klappe als sicherer Hafen für verletzte Tiere

Vorarlberg
07.10.2025 14:25
Verletzt, hungrig, verwaist? Die Igelfreunde Leiblachtal helfen.
Verletzt, hungrig, verwaist? Die Igelfreunde Leiblachtal helfen.(Bild: Gemeinde Lochau)

Die Igelfreunde Leichblachtal haben ein neues Zuhause gefunden. Die Vorarlberger Tierliebhaber helfen Igeln, die verletzt, unterernährt oder verwaist sind. Neu ist das 24-Stunden-Angebot einer Igel-Klappe.  

0 Kommentare

Nach dem notwendigen Auszug aus dem bisherigen Standort beim Salvatorkolleg war die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für die Igelstation in Lochau intensiv – schließlich konnte aber ein passender Standort in der Lindauer Straße 17 gefunden werden. Die neue Station bietet alles, was für die Pflege und Vorbereitung der Igel auf die Rückkehr in die Natur benötigt wird.

Für Notfälle: Die Igel-Klappe in Lochau.
Für Notfälle: Die Igel-Klappe in Lochau.(Bild: Gemeinde Lochau)

Neu ist die Igel-Klappe, die eine 24-Stunden-Notfallversorgung ermöglicht. Hier können verletzte oder verwaiste Igel jederzeit sicher abgegeben werden. Viele der Tiere sind krank, unterernährt oder durch Mähroboter verletzt und benötigen dringend Hilfe. Adele Dornig übernimmt die medizinische Versorgung, Pflege und Betreuung der Tiere. Derzeit werden circa 35 Igel aufgepäppelt. Unterstützt wird das Projekt durch Spenden und freiwillige Helfer und Helferinnen.

Weitere Freiwillige werden übrigens noch gesucht. Wer sich vorstellen kann, gelegentlich bei der Pflege zu helfen, beim Füttern und Reinigen, ist willkommen. 

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
7° / 13°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
8° / 16°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
9° / 16°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
9° / 16°
Symbol wolkig

krone.tv

Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
160.835 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
130.653 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
130.144 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1242 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1202 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1109 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Vorarlberg
24-Stunden-Hilfe
Igel-Klappe als sicherer Hafen für verletzte Tiere
Rückkehrtermin offen
ÖTV-Youngster muss eine Turnierpause einlegen
Zu wenig Personal
Zahl der Polizeiinspektionen wird eingeschrumpft
Kufstein sieglos
Fußballfest war für Imst nur teilweise ein Erfolg
Weichenstellung
Bernhard Kiener (ÖVP) wird Stadtrat in Feldkirch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf