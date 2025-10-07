Igel-Klappe als sicherer Hafen für verletzte Tiere

Nach dem notwendigen Auszug aus dem bisherigen Standort beim Salvatorkolleg war die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für die Igelstation in Lochau intensiv – schließlich konnte aber ein passender Standort in der Lindauer Straße 17 gefunden werden. Die neue Station bietet alles, was für die Pflege und Vorbereitung der Igel auf die Rückkehr in die Natur benötigt wird.