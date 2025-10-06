Video: Später Doppelschlag lässt Sturm jubeln

Der Meister ist dank des 50. Ligatreffers von Otar Kiteishvili und bisher perfekter Ausbeute in Auswärtsspielen erstmals in dieser Saison auf Platz eins der Bundesliga. Sturm Graz feierte am Sonntag mit einem 2:0 in Altach den vierten Pflichtspielsieg in Serie und geht als Tabellenführer in die Länderspielpause. Die Highlights des Spiels sehen Sie – in Kooperation mit Sky Sport Austria – hier ...