Flucht vor Schweizer Zoll endete in Hausfassade

Ein Autolenker, der am Sonntagnachmittag von Mäder in Vorarlberg in die Schweiz fahren wollte, widersetzte sich dem Anhaltezeichen der Schweizer Zollbeamten in Kriessern und setzte seine Fahrt einfach fort. Umgehend nahmen die Beamten die Verfolgung auf, in Buchs war dann Schluss mit der Flucht, das Auto mit französischen Kennzeichen prallte frontal in eine Hausfassade.