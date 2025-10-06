Flucht vor Schweizer Zoll endete in Hausfassade

Der Lenker eines Autos mit französischen Kennzeichen wollte am Sonntag den Grenzübergang Mäder von Vorarlberg in die Schweiz passieren, als er von den Schweizer Zollbeamten zum Anhalten aufgefordert wurde. Der Mann stieg aber nicht auf die Bremse, sondern aufs Gas.
Ein Autolenker, der am Sonntagnachmittag von Mäder in Vorarlberg in die Schweiz fahren wollte, widersetzte sich dem Anhaltezeichen der Schweizer Zollbeamten in Kriessern und setzte seine Fahrt einfach fort. Umgehend nahmen die Beamten die Verfolgung auf, in Buchs war dann Schluss mit der Flucht, das Auto mit französischen Kennzeichen prallte frontal in eine Hausfassade.
Gelenkt worden war das Auto von einem 51 Jahre alten Rumänen. Er wurde an Ort und Stelle festgenommen. Ihm droht ein ganzer Anzeigenreigen.
Kommentare
