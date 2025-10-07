Bernhard Kiener (ÖVP) wird Stadtrat in Feldkirch

Starkes Team für moderne Infrastruktur

Neben der Ernennung Kieners wurde auch auf den Zusammenhalt innerhalb des Stadtrats hingewiesen. ÖVP-Stadtparteiobmann Wolfgang Flach unterstrich das Engagement des Teams, zu dem neben Bernhard Kiener auch andere Stadträte wie Julia Berchtold, Nathalie Koch und er selbst zählen. Die Führungsspitze der Volkspartei bekräftigte, dass diese Teamstruktur ein wichtiger Baustein darstellt, um Feldkirch als attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum weiterzuentwickeln.