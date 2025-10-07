Bernhard Kiener (ÖVP) wird Stadtrat in Feldkirch

Der 56-jährige Bernhard Kiener wird neben Julia Berchtold, Nathalie Koch und Wolfgang Flach das vierte Stadtratsmandat der ÖVP übernehmen. Als Bürgermeister ist Manfred Rädler weiterhin im Stadtrat vertreten und wird sich um die Finanzen kümmern. Stimmberechtigt ist er aber nicht mehr.
Nach dem Ausscheiden des langjährigen ÖVP-Finanzstadtrats Benedikt König – er hatte nach den Gemeindewahlen sein Amt aus persönlichen Gründen zurückgelegt – hatte VP-Bürgermeister Manfred Rädler im Feldkircher Stadtrat interimistisch die Ressorts Finanzen und Vermögen übernommen. Schon bei der Übernahme betonte Rädler, dass er sein Stadtratsteam langfristig personell neu ausrichten möchte.
Diese personelle Neuausrichtung erfolgt nun in der Stadtvertretungssitzung am 9. Dezember 2025, bei der die Feldkircher Volkspartei den 56-jährigen Bernhard Kiener als neuen Stadtrat nominiert hat. Kiener wird künftig die Bereiche Energie, Stadtwerke, Digitalisierung und Hochwasserschutz verantworten. Bürgermeister Rädler betonte, dass Kiener als geeigneter Kandidat betrachtet wird, um in Zeiten enger finanzieller Ressourcen notwendige Veränderungen in der Stadt voranzutreiben.
Starkes Team für moderne Infrastruktur
Neben der Ernennung Kieners wurde auch auf den Zusammenhalt innerhalb des Stadtrats hingewiesen. ÖVP-Stadtparteiobmann Wolfgang Flach unterstrich das Engagement des Teams, zu dem neben Bernhard Kiener auch andere Stadträte wie Julia Berchtold, Nathalie Koch und er selbst zählen. Die Führungsspitze der Volkspartei bekräftigte, dass diese Teamstruktur ein wichtiger Baustein darstellt, um Feldkirch als attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum weiterzuentwickeln.
