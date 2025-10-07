Zahl der Polizeiinspektionen wird eingeschrumpft

Seit Anfang Oktober bleiben die Türen der Polizeiinspektion Sulz geschlossen. Wer etwas vom „Freund und Helfer“ will, muss sich nach Rankweil begeben, da die beiden Inspektionen zusammengelegt wurden. Diese beiden Inspektionen sind nicht die einzigen, auch jene in Gaschurn und Schruns sind seit 1. Oktober zu einer einzigen zusammengeschmolzen worden, wie Fabian Marchetti von der Landespolizeidirektion bestätigt.