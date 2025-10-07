Zahl der Polizeiinspektionen wird eingeschrumpft

In Vorarlberg werden derzeit Polizeistationen zusammengelegt. Etwa jene von Sulz und Rankweil. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe, einer davon ist der Wunsch nach Effizienzsteigerung.
Seit Anfang Oktober bleiben die Türen der Polizeiinspektion Sulz geschlossen. Wer etwas vom „Freund und Helfer“ will, muss sich nach Rankweil begeben, da die beiden Inspektionen zusammengelegt wurden. Diese beiden Inspektionen sind nicht die einzigen, auch jene in Gaschurn und Schruns sind seit 1. Oktober zu einer einzigen zusammengeschmolzen worden, wie Fabian Marchetti von der Landespolizeidirektion bestätigt.
Beiden Zusammenlegungen ging ein zweijähriger Probebetrieb voraus, die Kollegen aus Sulz haben in Rankweil nun ihr eigenes Büro bekommen. Die Dienststelle in Sulz soll nur noch als kleine Außenstelle weitergeführt werden. Sulz-Bürgermeister Michael Schnetzer ließ sogar die Hoffnung aufkommen, dass die Inspektion irgendwann wieder in voller Größe eröffnet werden könnte – wenn wieder mehr Personal verfügbar sei.
Flexibleres Arbeiten
Uta Bachmann, Direktorin der Landespolizei Vorarlberg, nannte gleich mehrere Gründe für die Zusammenlegungen. So könne man dadurch etwa die Effizienz steigern, zudem seien die Beamten in der Fallbearbeitung flexibler. Auch eine stärkere Präsenz im Außendienst sei dadurch möglich, sagte sie.
Prüfungen laufen
Weitere „organisatorische Zusammenführungen von Kleindienststellen“ werden derzeit in enger Abstimmung mit der Landespolitik sowie den betroffenen Gemeinden geprüft, hieß es weiter von der Polizei.
