Hilfeschrei der Vorarlberger Kreativwirtschaft

„Kostenloser Ideen-Workshop für Auftraggeber“

Ein weiterer kritischer Punkt der Umfrage bezieht sich auf den finanziellen Aufwand. Durchschnittlich bewegen sich die Eigenaufwände zwischen 3000 und 8000 Euro, wobei 80 Prozent der Pitches ohne jegliche Vergütung stattfinden. Tenor aus der Branche: „Manchmal fühlt sich ein Pitch an wie ein kostenloser Ideen-Workshop für den Auftraggeber.“ Diese Situation bringt nicht nur wirtschaftlichen Druck mit sich, sondern führt auch zu einer erheblichen Belastung der beteiligten Unternehmen. Insgesamt gaben 65 Prozent der Befragten an, sich durch die Pitch-Prozesse stark belastet zu fühlen. Aufgrund des hohen Aufwandes haben 31 Prozent in den vergangenen zwei Jahren bewusst von einer Teilnahme an Ausschreibungen abgesehen.