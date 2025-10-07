Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Austro-Biker gesteht:

„Amerika-Trip hat sich für mich schon gelohnt“

Vorarlberg
07.10.2025 06:55
Julius Scherrer glänzte in Lake Placid auch mit coolen Jumps.
Julius Scherrer glänzte in Lake Placid auch mit coolen Jumps.(Bild: Monica Gasbichler)

Platz sieben im Shorttrack, Rang neun im XCO-Rennen der U23 – der Vorarlberger Julius Scherrer darf mit seinen Auftritten beim Weltcup in Lake Placid (US) absolut zufrieden sein. Zur Feier gönnte er sich mit seinem Betreuer am Montag einen „Touristen-Tag“ in gleich zwei kanadischen Metropolen.

0 Kommentare

„Das war wieder ein Megarennen“, jubelte Julius Scherrer, nachdem er beim XCO-Weltcuprennen der U23-Klasse in Lake Placid (US) auf Rang neun gefahren war und damit den achten Platz vom Shorttrack am Freitag bestätigen konnte. „Ich habe mich super gefühlt und konnte Attacken mitgehen. Zwischenzeitlich bin ich sogar bis auf Position fünf vorgefahren.“

Erst auf den letzten beiden Runden musste der Übersaxener dem schnellen Tempo und den hohen Temperaturen Tribut zollen. „Es hatte über 28 Grad und das ist man schon fast nicht mehr gewöhnt“, schmunzelte Julius. „Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das Ergebnis ins Ziel bringen konnte und kann sagen, dass sich die Reise nach Amerika für mich schon gelohnt hat.“

Lesen Sie auch:
In den Wäldern von New York mischte Julius Scherrer (weißes Trikot) zweimal ganz weit vorne mit.
Frener trotz Sturz top
Nächstes Topresultat für Scherrer in Übersee
06.10.2025
Weltcup in den USA
Ländle-Mountainbiker auf Toni Innauers Spuren
02.10.2025

Touristen-Tag in Kanada-Metropolen
Am Montag ging es für den 22-Jährigen und seinen Betreuer Marco Dörler weiter nach Kanada, wo am kommenden Wochenenden in Mont Sainte-Anne die letzten beiden Weltcupstarts in der U23-Klasse warten. Auf der viereinhalbstündigen Autofahrt legte das Duo Stopps in Montreal und Quebec ein. „Wir haben das voll genossen und ein wenig auf Touristen gemacht“, erzählte Scherrer. „Am Mittwoch wartet dann bereits der Trackwalk, am Freitag steht der Shorttrack an und am Sonntag zum Abschluss das XCO-Rennen.“ 

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
7° / 14°
Symbol wolkig
Bludenz
8° / 16°
Symbol wolkig
Dornbirn
9° / 16°
Symbol wolkig
Feldkirch
9° / 16°
Symbol wolkig

krone.tv

Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
154.997 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
129.661 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
126.585 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1417 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1246 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1198 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Vorarlberg
Austro-Biker gesteht:
„Amerika-Trip hat sich für mich schon gelohnt“
34-Jährige eingewiesen
Nach Brandstiftung Rettung aus höchster Not
Schwarz-Blau skeptisch
Opposition will Rederecht für EU-Mandatare
Schlechte Stimmung
Hilfeschrei der Vorarlberger Kreativwirtschaft
Bauen in Vorarlberg:
Bauwirtschaft fordert faire Auftragsvergaben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf