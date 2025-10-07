„Amerika-Trip hat sich für mich schon gelohnt“

Platz sieben im Shorttrack, Rang neun im XCO-Rennen der U23 – der Vorarlberger Julius Scherrer darf mit seinen Auftritten beim Weltcup in Lake Placid (US) absolut zufrieden sein. Zur Feier gönnte er sich mit seinem Betreuer am Montag einen „Touristen-Tag“ in gleich zwei kanadischen Metropolen.
„Das war wieder ein Megarennen“, jubelte Julius Scherrer, nachdem er beim XCO-Weltcuprennen der U23-Klasse in Lake Placid (US) auf Rang neun gefahren war und damit den achten Platz vom Shorttrack am Freitag bestätigen konnte. „Ich habe mich super gefühlt und konnte Attacken mitgehen. Zwischenzeitlich bin ich sogar bis auf Position fünf vorgefahren.“
Erst auf den letzten beiden Runden musste der Übersaxener dem schnellen Tempo und den hohen Temperaturen Tribut zollen. „Es hatte über 28 Grad und das ist man schon fast nicht mehr gewöhnt“, schmunzelte Julius. „Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das Ergebnis ins Ziel bringen konnte und kann sagen, dass sich die Reise nach Amerika für mich schon gelohnt hat.“
Touristen-Tag in Kanada-Metropolen
Am Montag ging es für den 22-Jährigen und seinen Betreuer Marco Dörler weiter nach Kanada, wo am kommenden Wochenenden in Mont Sainte-Anne die letzten beiden Weltcupstarts in der U23-Klasse warten. Auf der viereinhalbstündigen Autofahrt legte das Duo Stopps in Montreal und Quebec ein. „Wir haben das voll genossen und ein wenig auf Touristen gemacht“, erzählte Scherrer. „Am Mittwoch wartet dann bereits der Trackwalk, am Freitag steht der Shorttrack an und am Sonntag zum Abschluss das XCO-Rennen.“
