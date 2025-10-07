„Amerika-Trip hat sich für mich schon gelohnt“

Touristen-Tag in Kanada-Metropolen

Am Montag ging es für den 22-Jährigen und seinen Betreuer Marco Dörler weiter nach Kanada, wo am kommenden Wochenenden in Mont Sainte-Anne die letzten beiden Weltcupstarts in der U23-Klasse warten. Auf der viereinhalbstündigen Autofahrt legte das Duo Stopps in Montreal und Quebec ein. „Wir haben das voll genossen und ein wenig auf Touristen gemacht“, erzählte Scherrer. „Am Mittwoch wartet dann bereits der Trackwalk, am Freitag steht der Shorttrack an und am Sonntag zum Abschluss das XCO-Rennen.“