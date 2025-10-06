Bauwirtschaft fordert faire Auftragsvergaben

Ein weiteres zentrales Anliegen ist die Stärkung der regionalen Betriebe. Allein das Land Vorarlberg hat für die nächsten Jahre rund 190 Millionen Euro für Hoch- und Straßenbauprojekte eingeplant. Aus Sicht der GBH muss dieses Geld so eingesetzt werden, dass es direkt in der Region wirkt und Arbeitsplätze vor Ort sichert. „Es kann nicht sein, dass Millionen an Steuergeld ins Ausland abfließen, während heimische Firmen um Aufträge kämpfen“, betont Lehninger.