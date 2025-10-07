Nach Brandstiftung Rettung aus höchster Not

„Lass uns Tabletten nehmen, dann sind wir für immer zusammen“

Nach Überzeugung des Gerichts errichtete die Angeklagte einen „Feuerwall“, um sich vor vermeintlichen Feinden zu schützen. Während ihr Partner auf der Couch schlief, stapelte sie Bettwäsche, Kleidung und Papierrollen im Bereich der Wohnungstür und zündete alles an. Mit den Worten „Es brennt, lass uns Tabletten nehmen, dann sind wir für immer zusammen“ soll sie den im Wohnzimmer schlafenden Lebensgefährten geweckt haben. Verzweifelt versuchte dieser, die Flammen zu löschen, und wählte schließlich den Notruf. Beide wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.