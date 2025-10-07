Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

34-Jährige eingewiesen

Nach Brandstiftung Rettung aus höchster Not

Vorarlberg
07.10.2025 06:00
Die 34-jährige Brandstifterin war zum Tatzeitpunkt laut Gerichtsgutachter Reinhard Haller nicht ...
Die 34-jährige Brandstifterin war zum Tatzeitpunkt laut Gerichtsgutachter Reinhard Haller nicht zurechnungsfähig. Daher muss sie auch nicht ins Gefängnis, sondern wird stattdessen in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.(Bild: Dorn Chantall)

Eine Vorarlbergerin fühlte sich verfolgt, stapelte Kleidung und Papier im Eingangsbereich der Wohnung und zündete alles an – während ihr Partner schlief. Nur in letzter Sekunde konnten beide von der Feuerwehr gerettet werden. Am Montag stand die 34-Jährige in Feldkirch vor Gericht.

0 Kommentare

„Ich dachte permanent, man wolle mich umbringen“, sagt die 34-Jährige im Gerichtssaal. Zur verhängnisvollen Tat am es am 31. März dieses Jahres: Es ist 2 Uhr morgens, als die Feuerwehr die Dornbirnerin und ihren 46-jährigen Lebensgefährten in letzter Sekunde per Drehleiter aus dem zweiten Stock eines brennenden Wohnhauses rettet. Den Brand gelegt hat die Angeklagte selbst. Die Staatsanwaltschaft wirft der zweifach vorbestraften Frau versuchten Mord, Brandstiftung und versuchte schwere Körperverletzung vor.

„Lass uns Tabletten nehmen, dann sind wir für immer zusammen“
Nach Überzeugung des Gerichts errichtete die Angeklagte einen „Feuerwall“, um sich vor vermeintlichen Feinden zu schützen. Während ihr Partner auf der Couch schlief, stapelte sie Bettwäsche, Kleidung und Papierrollen im Bereich der Wohnungstür und zündete alles an. Mit den Worten „Es brennt, lass uns Tabletten nehmen, dann sind wir für immer zusammen“ soll sie den im Wohnzimmer schlafenden Lebensgefährten geweckt haben. Verzweifelt versuchte dieser, die Flammen zu löschen, und wählte schließlich den Notruf. Beide wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Gerichtspsychiater Reinhard Haller
Gerichtspsychiater Reinhard Haller(Bild: APA/JOCHEN HOFER)

Schon damals bestritt die Frau, dass sie ihren Partner töten habe wollen. In seinem Gutachten kommt Psychiater Reinhard Haller zum Schluss, dass die Angeklagte unter einer massiven psychischen Störung infolge von ADHS und eines langjährigen Kokainkonsums leidet und zum Tatzeitpunkt unzurechnungsfähig war. „Sie war überzeugt, Feinde stünden vor der Tür“, so Haller.

„Es tut mir alles so leid. Aber ich halte das nicht mehr aus. Ich liebe dich von Herzen. Aber ich springe jetzt von einer Brücke“, schrieb die Brandstifterin ihrem Lebensgefährten in einem Abschiedsbrief, bevor sie das Feuer legte. Für die Staatsanwaltschaft ein Indiz für Tötungsvorsatz. Sie selbst erklärt dazu: „Den Brief habe ich nur geschrieben, um meine Verfolger auf eine falsche Fährte zu locken.“

Zitat Icon

Es tut mir alles so leid. Aber ich halte das nicht mehr aus. Ich liebe dich von Herzen. Aber ich springe jetzt von einer Brücke.

Die Angeklagte in ihrem Abschiedsbrief

Die Lebensgeschichte der gelernten Köchin und dreifachen Mama ist geprägt von Sucht und Gewalt. Die eigene Mutter in psychiatrischer Behandlung, der Vater alkoholabhängig. Schon mit 14 konsumierte sie Valium, später Marihuana, seit mehr als zehn Jahren Kokain. Dazwischen fünf stationäre Aufenthalte im LKH Rankweil. Sechs Tage vor dem Brand war sie erneut aus der Klinik entlassen worden.

Stationäre Therapie
Mittlerweile ist auch ihr Lebensgefährte davon überzeugt, dass seine Freundin ihn nicht habe töten wollen bzw. einen erweiterten Suizid geplant hatte. Da die Frau zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig war, wurde vom Gericht die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum ausgesprochen, dies allerdings nur bedingt. Das bedeutet: Die Frau wird zunächst weiter im Spital betreut und anschließend stationär therapiert. Sie muss sich außerdem an diverse Auflagen halten.

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
7° / 14°
Symbol wolkig
Bludenz
8° / 16°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
9° / 16°
Symbol wolkig
Feldkirch
9° / 16°
Symbol wolkig

krone.tv

Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
154.153 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
129.588 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
126.155 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1417 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1249 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1201 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Vorarlberg
34-Jährige eingewiesen
Nach Brandstiftung Rettung aus höchster Not
Schwarz-Blau skeptisch
Opposition will Rederecht für EU-Mandatare
Schlechte Stimmung
Hilfeschrei der Vorarlberger Kreativwirtschaft
Bauen in Vorarlberg:
Bauwirtschaft fordert faire Auftragsvergaben
Frontalcrash
Flucht vor Schweizer Zoll endete in Hausfassade
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf