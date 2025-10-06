Lenker prallt gegen Baum und stürzt über Böschung

Aufwendige Bergungsarbeiten

Die beiden Insassen konnten sich nicht selbstständig aus dem Wrack befreien. Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) sicherten zunächst das Fahrzeug, sodass es nicht weiter abrutschen konnte. Anschließende entfernten sie den unter dem Fahrzeug verkeilten Baumstumpf. Danach ließ sich eine der Autotüren öffnen. Der Lenker und seine Lebensgefährtin wurden aus dem Wrack befreit. Beide wurden mithilfe eines Schlittens der Bergrettung und unter Zuhilfenahme eines Mobilkrans der Freiwilligen Feuerwehr auf die Straße geborgen.