Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sekundenschlaf:

Lenker prallt gegen Baum und stürzt über Böschung

Vorarlberg
06.10.2025 10:20
Feuerwehr und Bergrettung waren bei der Bergung der beiden Verletzten gefragt.
Feuerwehr und Bergrettung waren bei der Bergung der beiden Verletzten gefragt.(Bild: Shourot Maurice)

Spektakuläre Szenen spielten sich am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der Langenerstraße bei Bregenz ab. Ein Schweizer (64), der mit seiner gleichaltrigen Lebensgefährtin von Langen in Richtung Bregenz unterwegs war, fiel in Sekundenschlaf und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

0 Kommentare

Der Pkw schoss über den linken Fahrbahnrand hinaus und prallte mit voller Wucht gegen einen Baumstumpf, der sich etwa vier Meter von der Straße entfernt befand. Durch die Wucht des Aufpralls kippte das Auto nach links, rutschte über eine Böschung und blieb nach etwa acht Metern auf dem Dach liegen. 

Aufwendige Bergungsarbeiten
Die beiden Insassen konnten sich nicht selbstständig aus dem Wrack befreien. Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) sicherten zunächst das Fahrzeug, sodass es nicht weiter abrutschen konnte. Anschließende entfernten sie den unter dem Fahrzeug verkeilten Baumstumpf. Danach ließ sich eine der Autotüren öffnen. Der Lenker und seine Lebensgefährtin wurden aus dem Wrack befreit. Beide wurden mithilfe eines Schlittens der Bergrettung und unter Zuhilfenahme eines Mobilkrans der Freiwilligen Feuerwehr auf die Straße geborgen.

Die 64-jährige Beifahrerin hatte bei der Kollision Verletzungen unbestimmten Grades erlitten, war jedoch ansprechbar. Der Schweizer wurde vermutlich nur leicht verletzt. Beide wurden der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. 

Für die Dauer der aufwendigen Bergungsarbeiten – das Fahrzeug wurde ebenfalls mittels Mobilkran gehoben und anschließend abgeschleppt – musste die Langenerstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Ein durchgeführter Alkotest beim Lenker verlief negativ.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 10°
Symbol bedeckt
Bludenz
6° / 10°
Symbol Regen
Dornbirn
7° / 12°
Symbol bedeckt
Feldkirch
7° / 12°
Symbol Regen

krone.tv

123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Menschen kämpfen gegen Wind und Regen, während sie die Straße entlanggehen, als der Sturm am 5. ...
Starke Unwetter
Sturmchaos in Europa: Flüge und Fähren gestrichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
134.461 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
126.596 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: Trauer um Daniel (17)
100.751 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1405 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1139 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1113 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Mehr Vorarlberg
Sekundenschlaf:
Lenker prallt gegen Baum und stürzt über Böschung
Neue Ausstellung
Wie Gustav Klimt nach Vorarlberg kam
Mutprobe von Dobler
Bachlinger segelt auf Rang fünf und bleibt cool
Opernkritik
„La Cenerentola“ in Götzis ein voller Erfolg
Wilde Szenen im Ländle
15-Jähriger schrottet Auto bei Verfolgungsjagd
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf