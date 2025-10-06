Lenker prallt gegen Baum und stürzt über Böschung

Spektakuläre Szenen spielten sich am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der Langenerstraße bei Bregenz ab. Ein Schweizer (64), der mit seiner gleichaltrigen Lebensgefährtin von Langen in Richtung Bregenz unterwegs war, fiel in Sekundenschlaf und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.
Der Pkw schoss über den linken Fahrbahnrand hinaus und prallte mit voller Wucht gegen einen Baumstumpf, der sich etwa vier Meter von der Straße entfernt befand. Durch die Wucht des Aufpralls kippte das Auto nach links, rutschte über eine Böschung und blieb nach etwa acht Metern auf dem Dach liegen.
Aufwendige Bergungsarbeiten
Die beiden Insassen konnten sich nicht selbstständig aus dem Wrack befreien. Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) sicherten zunächst das Fahrzeug, sodass es nicht weiter abrutschen konnte. Anschließende entfernten sie den unter dem Fahrzeug verkeilten Baumstumpf. Danach ließ sich eine der Autotüren öffnen. Der Lenker und seine Lebensgefährtin wurden aus dem Wrack befreit. Beide wurden mithilfe eines Schlittens der Bergrettung und unter Zuhilfenahme eines Mobilkrans der Freiwilligen Feuerwehr auf die Straße geborgen.
Die 64-jährige Beifahrerin hatte bei der Kollision Verletzungen unbestimmten Grades erlitten, war jedoch ansprechbar. Der Schweizer wurde vermutlich nur leicht verletzt. Beide wurden der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht.
Für die Dauer der aufwendigen Bergungsarbeiten – das Fahrzeug wurde ebenfalls mittels Mobilkran gehoben und anschließend abgeschleppt – musste die Langenerstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Ein durchgeführter Alkotest beim Lenker verlief negativ.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.