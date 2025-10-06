Wie Gustav Klimt nach Vorarlberg kam

Verbindung auf mehreren Ebenen

Generell habe der reiseunlustige Klimt zwar wenig Beziehung zu Vorarlberg gehabt, es lasse sich nicht einmal sicher sagen, ob er jemals im Land gewesen sei, sagt Natter, Experte für die Kunst in Wien um 1900 und ehemaliger Direktor des vorarlberg museum. „Die Spurensuche ergab aber viel mehr, als wir gedacht haben.“ So wurde auch noch eine andere Verbindung zwischen Klimt und Vorarlberg aufgespürt – nämlich in Person von Hermann Flöge, Bruder der Modeschöpferin und Klimt-Muse Emilie Flöge. Dieser war Prokurist in der Wiener Niederlassung von Herrburger & Rhomberg. Ihm ist eines der insgesamt sieben Kapitel der Schau gewidmet. Man stand brieflich in Kontakt, besuchte gemeinsam Bälle, traf einander zu Spaziergängen.