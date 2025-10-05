Bachlinger segelt auf Rang fünf und bleibt cool

„Ich weiß, dass ich es auch drauf habe“

Positiv bleibt der 22-Jährige auch hinsichtlich des Showdowns um den Quotenplatz für den Weltcupauftakt. Und das, obwohl er nach zwei von vier Conticup-Springen 55 Punkte hinter Jonas Schuster liegt, der aktuell das ÖSV-Ticket innehat und in Bischofshofen nach Halbzeitführung erst durch einen Sturz im Finale gebremst wurde und auf Rang drei zurückfiel. „Jonas springt zurzeit einfach gut, hat das auch hier gezeigt. Ich weiß aber, dass ich es auch drauf habe und mit zwei guten Sprüngen vorne mithalten kann.“