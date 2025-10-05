Bachlinger segelt auf Rang fünf und bleibt cool

„Mit dem Ergebnis bin ich durchaus zufrieden“, erklärte Ländle-Skispringer Niklas Bachlinger, nachdem er am Wochenende bei den österreichischen Meisterschaften auf der Paul Außerleitner-Schanze in Bischofshofen mit Sätzen von 138 und 129,5 Metern auf Rang fünf – 17.5 Punkte hinter dem siegreichen Lokalmatador Jan Hörl – gesegelt war.
„Der erste Sprung war cool, der zweite dann leider nicht mehr solide.“ Dass dann dennoch ein fünfter Platz – unter anderem vor Superadler Stefan Kraft, der im Finale von Zwischenrang zwei auf Platz neun abstürzte – stimmt den Schoppernauer jedenfalls positiv.
„Ich weiß, dass ich es auch drauf habe“
Positiv bleibt der 22-Jährige auch hinsichtlich des Showdowns um den Quotenplatz für den Weltcupauftakt. Und das, obwohl er nach zwei von vier Conticup-Springen 55 Punkte hinter Jonas Schuster liegt, der aktuell das ÖSV-Ticket innehat und in Bischofshofen nach Halbzeitführung erst durch einen Sturz im Finale gebremst wurde und auf Rang drei zurückfiel. „Jonas springt zurzeit einfach gut, hat das auch hier gezeigt. Ich weiß aber, dass ich es auch drauf habe und mit zwei guten Sprüngen vorne mithalten kann.“
Eine Mutprobe
Die 17-jährige Nenzingerin Magdalena Dobler, die für den WSV Tschagguns springt und seit diesem Sommer im ÖSV-C-Kader ist, legte eine Mutprobe ab und flog bei ihrem allerersten Wettkampf auf einer Großschanze auf Rang sieben.
