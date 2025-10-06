„Hilfe suchen darf in der Familie kein Tabu sein“

Wenn Handys trennen statt verbinden

Das führt auch gleich zum nächsten Punkt: Die eigene Mediennutzung einschränken. „Wir haben immer mehr Jugendliche und Kinder, die bei uns anrufen, und beklagen, dass die Eltern ständig am Smartphone sind, keine Zeit für sie haben, und die Kinder wegen deren Handynutzung schimpfen“, so die Expertin.