„Herzschlagfinale“ bei Landesgartenschau

Geschafft, aus, vorbei! Die Landesgartenschau in Schärding ist Geschichte und am Sonntag schlossen sich die Tore. Mit einem „Herzschlagfinale“, wie die Verantwortlichen berichteten. Denn es war knapp, dass man das gesetzte Besucherziel erreichen konnte.
Das ambitionierte Ziel von 300.000 Besuchern wurde am Sonntag – und trotz schwieriger Wetterlage im heurigen Jahr – fast punktgenau erreicht. „Diese Marke gilt es nun zu schlagen“, gaben die Verantwortlichen ihren Nachfolgern mit auf den Weg. Denn 2027 richtet Wels mit „Stadt der Gärten“ die nächste Landesgartenschau aus. Symbolisch wurde dafür eine Gießkanne übergeben, als Symbol der Gartenpflege.
Vom Weidendom zur Blumeninszenierung
Unter dem Motto „INNsGRÜN“ präsentierte sich die Barockstadt seit Mai 2025 als blühende Bühne voller Kreativität, Naturerlebnis und Begegnung. Rund fünf Monate lang konnten Gäste aus Oberösterreich und weit darüber hinaus innovative Gartenideen, kulturelle Highlights und kulinarische Vielfalt erleben. Vom Weidendom im Orangeriepark über den Siedlergarten bis zu den Blumeninszenierungen im Schlosspark – die Besucherinnen und Besucher konnten in eine facettenreiche Gartenwelt eintauchen.
„Zeichen für Lebensqualität“
„Die Landesgartenschau in Schärding hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel Kreativität und Gemeinschaft in Oberösterreich steckt. Sie war nicht nur ein Schaufenster für gärtnerische Vielfalt, sondern auch ein starkes Zeichen für Lebensqualität in Stadt und Land. Mein Dank gilt allen, die diese Gartenschau möglich gemacht haben – und ich freue mich auf die Fortsetzung 2027 mit ,Stadt der Gärten´ in Wels“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer.
Dank ans Team
„Die erfolgreiche Umsetzung einer Landesgartenschau sei kein Selbstläufer, sondern das Ergebnis harter Arbeit und guter Zusammenarbeit“, attestierte Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger: „Mein ausdrücklicher Dank gilt dem gesamten Gartenschau-Team rund um Geschäftsführerin Andrea Berghammer, den vielen regionalen Partnerbetrieben und Unterstützerinnen und Unterstützern.“
