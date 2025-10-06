„Herzschlagfinale“ bei Landesgartenschau

Das ambitionierte Ziel von 300.000 Besuchern wurde am Sonntag – und trotz schwieriger Wetterlage im heurigen Jahr – fast punktgenau erreicht. „Diese Marke gilt es nun zu schlagen“, gaben die Verantwortlichen ihren Nachfolgern mit auf den Weg. Denn 2027 richtet Wels mit „Stadt der Gärten“ die nächste Landesgartenschau aus. Symbolisch wurde dafür eine Gießkanne übergeben, als Symbol der Gartenpflege.

Vom Weidendom zur Blumeninszenierung

Unter dem Motto „INNsGRÜN“ präsentierte sich die Barockstadt seit Mai 2025 als blühende Bühne voller Kreativität, Naturerlebnis und Begegnung. Rund fünf Monate lang konnten Gäste aus Oberösterreich und weit darüber hinaus innovative Gartenideen, kulturelle Highlights und kulinarische Vielfalt erleben. Vom Weidendom im Orangeriepark über den Siedlergarten bis zu den Blumeninszenierungen im Schlosspark – die Besucherinnen und Besucher konnten in eine facettenreiche Gartenwelt eintauchen.