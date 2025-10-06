Werbeverbot in den Nachtstunden gefordert

Lichtverschmutzung betrifft uns alle – sie beeinflusst den Schlaf der Menschen, den Lebensrhythmus von Tieren und das ökologische Gleichgewicht in unserer Stadt. Deshalb braucht es gemeinsame Maßnahmen und Vorbilder, die zeigen, dass es auch anders geht“, sagt Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne). Mit der Aktion „Mach mit bei Lina – Werbebeleuchtung aus ab 22 Uhr“ will Schobesberger Unternehmen dazu anregen, ihrer Vorbildwirkung nachzukommen. Die ersten drei Betriebe sind schon mit an Bord, wollen mit der Aktion ein wichtiges Zeichen setzen.