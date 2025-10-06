Vorteilswelt
Viele Spitzenreiter

Diese Absteiger spielen nun wieder die erste Geige

Oberösterreich
06.10.2025 17:00
Steyr um Filip ist in der OÖ-Liga bislang stets obenauf
Steyr um Filip ist in der OÖ-Liga bislang stets obenauf(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Vor wenigen Wochen mussten sie noch den bitteren Gang in eine untere Klasse antreten, nun sorgen Vorwärts Steyr, Gmunden, ASK St. Valentin oder auch Naarn für Furore in den neuen Spielklassen. Teils wird die Tabelle souverän und ohne Niederlage angeführt.

Noch vor wenigen Wochen hatten sie bittere Tränen verdrückt. Der Abstieg in eine untere Klasse war Gewissheit. Doch davon ließen sich nur die wenigsten Klubs unterkriegen, nun treten viele Absteiger viel mehr als Aufgeiger in Szene und dominieren teils ihre neuen Spielklassen nach Belieben:

  • Vorwärts Steyr: Nachdem Steyr vor knapp 2,5 Jahren noch in Liga 2 gekickt hatte, folgte in der Vorsaison der bittere Abstieg in die OÖ-Liga. Wo man nun das Team der Stunde ist und mit sieben Punkten Vorsprung an der Spitze thront. „Unser Team besteht aus den richtigen Charakteren. Es ist toll, dass mit den Fans eine Euphorie entfacht wurde“, sagt Sportchef Gerald Perzy.
  • ASK St. Valentin: „Es freut mich persönlich sehr für den gesamten Klub“, strahlt Harald Guselbauer, der lange Jahre als Sportchef fungiert hatte. Dessen Herzensklub nach zuletzt zwei sehr harten OÖ-Liga-Jahren abgestiegen war. „Nachdem wir zwei Jahre nur gelitten haben, ist es umso schöner. Wir tun uns spielerisch in der Landesliga leichter!“
  • Gmunden: Nach dem Abstieg blieb bei den Traunsee-Kickern kein Stein auf dem anderen. Der Sensationscoup von Top-Trainer Andreas Heraf tat sein Übriges, dass man überlegen in der Landesliga West führt.
  • Naarn: Der Bezirksliga-Leader bewies nicht zuletzt dank dem 1:0 gegen Admira Linz, dass man sofort wieder rauf will! 
Porträt von Michael Schütz
Michael Schütz
