Diese Absteiger spielen nun wieder die erste Geige

Der Fast-Abstieg war sogar ein Segen für Attergau
Ortschef als Trainer
Vor wenigen Wochen mussten sie noch den bitteren Gang in eine untere Klasse antreten, nun sorgen Vorwärts Steyr, Gmunden, ASK St. Valentin oder auch Naarn für Furore in den neuen Spielklassen. Teils wird die Tabelle souverän und ohne Niederlage angeführt.
Noch vor wenigen Wochen hatten sie bittere Tränen verdrückt. Der Abstieg in eine untere Klasse war Gewissheit. Doch davon ließen sich nur die wenigsten Klubs unterkriegen, nun treten viele Absteiger viel mehr als Aufgeiger in Szene und dominieren teils ihre neuen Spielklassen nach Belieben:
