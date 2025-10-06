Max Ortner zündet die Saison mit Humor-Feuerwerk

Boulevard als Markenzeichen

„Ich will den Zauber des Kellertheaters beibehalten“, sagt Ortner über seine Vision. Es soll als gehobene Boulevardbühne in ganz Österreich bekannt werden. Die Stücke sollen alle Generationen ansprechen, besonders aber auch „junges Publikum“ dazuholen. Darum gibt es erstmals die Möglichkeit, Tickets online zu buchen – per Telefon oder persönlich ist natürlich weiterhin möglich. Insgesamt sind 90 Vorstellungen von „Außer Kontrolle“ geplant.