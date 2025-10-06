Max Ortner zündet die Saison mit Humor-Feuerwerk

Ein Toter im Fenster, ein Minister in Not – und alles gerät „Außer Kontrolle“! Ab 23. Oktober bringt das Linzer Kellertheater Ray Cooneys turbulente Boulevardkomödie auf die Bühne. Unter der neuen künstlerischen Leitung von Max Ortner, der auch die Hauptrolle spielt, erwartet das Publikum ein humorvolles Spektakel mit frischen Gesichtern, österreichischem Flair und 90 Vorstellungen voller Tempo, Witz und Überraschungen.
Als plötzlich ein Lebloser im Fenster hängt, explodiert das Chaos – es wird zum Marathon für die Lachmuskeln. Das Linzer Kellertheater spielt ab dem 23. Oktober die Boulevardkomödie „Außer Kontrolle“ von Ray Cooney.
Diese Produktion ist nicht nur ein Humor-Garant, sondern auch das „Meisterstück“ von Max Ortner: Im Vorjahr schnupperte der Schauspieler für Bühne und Film erstmals Luft an der Spitze der beliebten Bühne am Hauptplatz. Ab dieser Spielsaison ist er nun alleiniger künstlerischer Leiter – und bringt neue Visionen sowie neue Professionalität mit.
Erstmals Casting für neue Gesichter
Gemeinsam mit Regisseur Heinz-Arthur Boltuch, der schon an der Josefstadt inszenierte, wurde die britische Komödie überarbeitet: „Wir haben sie ‘österreichisiert‘“, sagt Ortner.
Außerdem gibt es neue Gesichter, die beim Probenbesuch der „Krone“ erkennen lassen: Ja, da sind frische, starke Charakterdarsteller am Werk – mit Elan und echter Liebe zu gutem Humor! „Wir haben erstmals in der Geschichte des Kellertheaters ein Casting gemacht – 40 haben sich beworben“, verrät Ortner.
Bewährtes Team und junge Gesichter
Er selbst ist in der Hauptrolle als Minister zu sehen. Er schart einerseits bewährte Kräfte wie Gabriele Deutsch, Birgit Zamulo, Alexander Kaipp und Leonhard Srajer um sich. Andererseits darf man sich auf junge Verstärkung freuen durch Julia Augscheller, eine Wienerin mit italienischen Wurzeln, Eventsängerin Alina Toifl und Filipp Peraus – ein begnadeter Boulevard-Schauspieler. Ja, es wird eine gute Abendunterhaltung – so viel sei verraten!
Boulevard als Markenzeichen
„Ich will den Zauber des Kellertheaters beibehalten“, sagt Ortner über seine Vision. Es soll als gehobene Boulevardbühne in ganz Österreich bekannt werden. Die Stücke sollen alle Generationen ansprechen, besonders aber auch „junges Publikum“ dazuholen. Darum gibt es erstmals die Möglichkeit, Tickets online zu buchen – per Telefon oder persönlich ist natürlich weiterhin möglich. Insgesamt sind 90 Vorstellungen von „Außer Kontrolle“ geplant.