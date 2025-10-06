Als Bahn ausfiel, tuckerte ein Nostalgiebus los

„Unvergesslich und toll“

Um 9.54 Uhr ging die Fahrt Richtung Ternberg los. Außer der Reisegruppe waren ein paar Wanderer und Jugendliche mit an Bord. Diese hatten eine Floßfahrt ab Kleinreifling gebucht. „Die ist sich zeitlich für sie nicht ausgegangen. Sie meinten aber, dass das Ersatzprogramm, die Fahrt im Retrobus, ebenfalls unvergesslich und toll sei.“ Anschließend kehrten die Wanderer zum Mittagessen ein. Die Freude sei jedenfalls beiderseits groß gewesen: „Meine, weil ich in der Not aushelfen konnte und die der Fahrgäste, weil sie zumindest ein Stück auf ihrer Reise weiter befördert wurden.“