Als Bahn ausfiel, tuckerte ein Nostalgiebus los

Das gibt´s auch nicht oft. Ein Nostalgiebus mit Baujahr 1987 musste einspringen, weil ein defekter Güterzug die Bahnstrecke Garsten/Ternberg blockierte. Die Fahrgäste waren zunächst baff über die Fahrt mit der rollenden Zeitkapsel, genossen das ungeplante Erlebnis dafür um so mehr.
Nikolaus Nenning (34) stand am Samstag in der Retrobus-Werkstatt in Weistrach (NÖ) und reparierte einen Oldtimerbus, als ihn ein Anruf der Verkehrsleitstelle des Postbus erreichte: „Ich bin gefragt worden, ob wir mit einem unserer Fahrzeuge zum Schienenersatzverkehr aushelfen könnten, weil zwischen Garsten und Ternberg ein defekter Güterzug die Strecke blockiert hatte.“
22 Minuten später vor Ort
So wie er angezogen war – mit Arbeitshose und Handschuhen – sprang er in einen Ersatzbus, der vor der Garage abgestellt war. Nur 22 Minuten später traf er mit dem Retrobus, Baujahr 1987, am Bahnhof Garsten ein. „Dort bin ich von einer jubelnden Reisegruppe empfangen worden, die alle vor Begeisterung ihre Hände hochgestreckt hatten“, erzählt Nenning.
„Unvergesslich und toll“
Um 9.54 Uhr ging die Fahrt Richtung Ternberg los. Außer der Reisegruppe waren ein paar Wanderer und Jugendliche mit an Bord. Diese hatten eine Floßfahrt ab Kleinreifling gebucht. „Die ist sich zeitlich für sie nicht ausgegangen. Sie meinten aber, dass das Ersatzprogramm, die Fahrt im Retrobus, ebenfalls unvergesslich und toll sei.“ Anschließend kehrten die Wanderer zum Mittagessen ein. Die Freude sei jedenfalls beiderseits groß gewesen: „Meine, weil ich in der Not aushelfen konnte und die der Fahrgäste, weil sie zumindest ein Stück auf ihrer Reise weiter befördert wurden.“
Ein besonderer Service
Bei der Rückfahrt von Ternberg stellte sich heraus, dass bis zum nächsten Zuganschluss in Garsten noch eine Stunde Zeit blieb. „So hab’ ich nach Rücksprache mit der Verkehrsleitstelle die Fahrt noch bis Steyr verlängert, sodass einige der Fahrgäste gleich bis ans Ziel kamen.“
