Horrornacht hat für Pensionistin fatale Folgen

Fahndung nach dem Täter läuft

Während die Polizei weiter intensiv ermittelt, leidet die Bewohnerin noch immer an den Folgen jener Nacht. Zwar blieb sie körperlich unversehrt, doch psychisch wirkt die Tat bis heute nach. „Sie traut sich nicht mehr alleine in dem Haus zu schlafen und fährt untertags nur mit Verwandten hin, um nach dem Rechten zu sehen“, so Ermittler Mario Riesner von der Polizei Pressbaum. Seit Kurzem versucht sie zumindest gemeinsam mit einer Tochter dort zu übernachten.