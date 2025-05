Finanzminister verspricht Millionen für Gemeinden

149 Millionen Euro vom Bund an die Gemeinden in OÖ

Konkret sprachen der Landeschef mit Marterbauer über das 50-Millionen-Euro-Hilfspaket für die Gemeinden, das erst diese Woche fixiert wurde. „Der Finanzminister hat mir auch gesagt, dass das angekündigte Kommunale Investitionsprogramm des Bundes an die Gemeinden nicht angegriffen wird“, so Stelzer. Konkret sollen nach den 50 Millionen Euro in diesem Jahr noch einmal 28 Millionen Euro verteilt werden. 2026 sind es 35 Millionen Euro, 2027 dann 51 Millionen und für 2028 sind 33 Millionen Euro für Oberösterreichs Gemeinden vorgesehen. „Das Geld wird vom Finanzministerium direkt an die Gemeinden überwiesen“, erklärt Stelzer diese Direktzahlung.