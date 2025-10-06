Dachstuhl von Haus brannte vollständig nieder

Als die ersten Feuerwehren in St. Margarethen im Lavanttal ankamen, stand der ganze Dachstuhl des Einfamilienhauses bereits großflächig in Flammen. Sofort wurde Verstärkung gerufen. Mit vereinten Kräften der Feuerwehren, mehreren Atemschutztrupps und einem Drehleiterkran konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt waren sechs Feuerwehren mit 14 Fahrzeugen und 82 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand dürfte aufgrund der Renovierungsarbeiten am Haus ausgebrochen sein – die genaue Brandursache wird ermittelt.