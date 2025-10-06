Sechs Männer waren für Siegerkürbis nötig

Gegen den Bundessieger ist der Riesen-Kürbis von Gottfried Kaar aus Lasberg ein „Schlankerl“, aber bringt immerhin 220 Kilo auf die Waage. Das reichte, um den Landessieg in der Kategorie Oberösterreich mit nach Hause zu nehmen. Der Unteroffizier und Hobbygärtner hat übrigens ein begnadetes Händchen für Riesen-Plutzer.
Im Vorjahr etwa holte Gottfried Kaar beim jährlichen Kürbis-Wiegen in Schiltern (NÖ) den Preis für den „schönsten seiner Klasse“ – einen „Gigant Atlantic“ mit 368 Kilo und verpasste die angestrebten 400 Kilo nur knapp. Und der Riesen-Plutzer wurde natürlich auch verwertet, die Kindergartenkinder von Grünbach freuten sich über Kürbiscremesuppe „Ende nie“.
Neuer Österreich-Rekord
Heuer war das Kürbis-Jahr in Oberösterreich vom Wetter her eher durchwachsen und so brachte auch das Sieger-Exemplar des Lasbergers nur 220 Kilo auf die Waage. Dennoch waren sechs Männer nötig, um ihn sachte im Garten in der Ortschaft Grub zu verladen. Der Bundessieger aus dem Burgenland brachte übrigens 990 Kilo auf die Waage, ein neuer Österreich-Rekord.
