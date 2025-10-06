Sechs Männer waren für Siegerkürbis nötig

Neuer Österreich-Rekord

Heuer war das Kürbis-Jahr in Oberösterreich vom Wetter her eher durchwachsen und so brachte auch das Sieger-Exemplar des Lasbergers nur 220 Kilo auf die Waage. Dennoch waren sechs Männer nötig, um ihn sachte im Garten in der Ortschaft Grub zu verladen. Der Bundessieger aus dem Burgenland brachte übrigens 990 Kilo auf die Waage, ein neuer Österreich-Rekord.