Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zum Verladen:

Sechs Männer waren für Siegerkürbis nötig

Oberösterreich
06.10.2025 12:00
Gottfried Kaar holte den Sieg mit seinem Riesen-Plutzer in der Landesklasse Oberösterreich
Gottfried Kaar holte den Sieg mit seinem Riesen-Plutzer in der Landesklasse Oberösterreich(Bild: Picasa)

Gegen den Bundessieger ist der Riesen-Kürbis von Gottfried Kaar aus Lasberg ein „Schlankerl“, aber bringt immerhin 220 Kilo auf die Waage. Das reichte, um den Landessieg in der Kategorie Oberösterreich mit nach Hause zu nehmen. Der Unteroffizier und Hobbygärtner hat übrigens ein begnadetes Händchen für Riesen-Plutzer.

0 Kommentare

Im Vorjahr etwa holte Gottfried Kaar beim jährlichen Kürbis-Wiegen in Schiltern (NÖ) den Preis für den „schönsten seiner Klasse“ – einen „Gigant Atlantic“ mit 368 Kilo und verpasste die angestrebten 400 Kilo nur knapp. Und der Riesen-Plutzer wurde natürlich auch verwertet, die Kindergartenkinder von Grünbach freuten sich über Kürbiscremesuppe „Ende nie“.

Der Riesenkürbis von Gottfried Kaar in voller Pracht
Der Riesenkürbis von Gottfried Kaar in voller Pracht(Bild: Erwin Pramhofer)

Neuer Österreich-Rekord
Heuer war das Kürbis-Jahr in Oberösterreich vom Wetter her eher durchwachsen und so brachte auch das Sieger-Exemplar des Lasbergers nur 220 Kilo auf die Waage. Dennoch waren sechs Männer nötig, um ihn sachte im Garten in der Ortschaft Grub zu verladen. Der Bundessieger aus dem Burgenland brachte übrigens 990 Kilo auf die Waage, ein neuer Österreich-Rekord.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Menschen kämpfen gegen Wind und Regen, während sie die Straße entlanggehen, als der Sturm am 5. ...
Starke Unwetter
Sturmchaos in Europa: Flüge und Fähren gestrichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
139.718 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
127.647 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
102.383 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1410 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1178 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1167 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Oberösterreich
Telefonseelsorge
„Hilfe suchen darf in der Familie kein Tabu sein“
Denkwürdige Partie
„Skandal“ im Video: Last-Minute-Wahnsinn in Linz
Zum Verladen:
Sechs Männer waren für Siegerkürbis nötig
Seit Tagen vermisst
Hund „Rambo“ von Helfern aus Felsspalte gerettet
Krone Plus Logo
Flop trotz Aufrufen:
Top-Ten-Gründe für und gegen die Grippe-Impfung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf