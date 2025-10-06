Hund „Rambo“ von Helfern aus Felsspalte gerettet

Die Freiwillige Feuerwehr Mauthausen in OÖ wurde am Sonntag zu einer außergewöhnlichen Tierrettung alarmiert. Ein Hund war über einen steilen Felshang abgestürzt und in einer Felsspalte zum Liegen gekommen. Das Tier konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien, und der Bereich war für Menschen weder über Wege noch über Leitern erreichbar.
Nach einer Erkundung der Lage entschied der Einsatzleiter, den Rettungseinsatz mithilfe des Stützpunktfahrzeugs „Last“ mit Kran und Arbeitskorb durchzuführen. Unter gesicherten Bedingungen wurde der Arbeitskorb über den Hang positioniert, um zu der schwer zugänglichen Stelle zu gelangen.
Sichtlich erschöpft, aber unverletzt
Mit viel Fingerspitzengefühl konnte der Hund schließlich behutsam in Sicherheit gebracht werden. Nach seiner erfolgreichen Rettung wurde „Rambo“, sichtlich erschöpft, aber unverletzt, seinen überglücklichen Besitzern übergeben. Diese hatten ihren Hund bereits seit mehreren Tagen vermisst und öffentlich nach ihm gesucht.
„Der Einsatz zeigte einmal mehr die Vielseitigkeit der Feuerwehrarbeit – von technischer Präzision bis hin zu viel Einfühlungsvermögen. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden“, freut man sich bei der Feuerwehr Mauthausen. Dem Vierbeiner geht es gut – und auch die Freude bei seiner Familie ist groß.
