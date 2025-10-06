Hund „Rambo“ von Helfern aus Felsspalte gerettet

Die Freiwillige Feuerwehr Mauthausen in OÖ wurde am Sonntag zu einer außergewöhnlichen Tierrettung alarmiert. Ein Hund war über einen steilen Felshang abgestürzt und in einer Felsspalte zum Liegen gekommen. Das Tier konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien, und der Bereich war für Menschen weder über Wege noch über Leitern erreichbar.